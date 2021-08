Britney Spears, désorientée, commet une belle bourde : "Certains diront que je suis folle"

Le dernier voyage de Britney Spears dans la grosse pomme commence à dater, tant et si bien que la star a du mal à différencier un décor new-yorkais d'une façade parisienne... Toujours aussi active sur les réseaux sociaux, la chanteuse de 39 ans s'est saisie de son compte Instagram le 24 août 2021 pour, non pas poser topless et faire la toupie dans son salon, mais pour clamer son amour pour New York. Sauf qu'elle l'a fait en utilisant une photo prise en France.

"J'ai toujours été très curieuse à propos des portes... surtout des portes à New York, la ville qui ne dort jamais. J'y ai vécu seule à 23 ans, pour un an et demi, mais je ne m'y suis jamais sentie seule, c'était magique ! J'ai quitté la ville pour le travail et je suis partie pendant un certain temps mais quand je suis revenue c'était comme une expérience sacrée !!!! J'ai sangloté quand j'ai atterri... Ça faisait trop longtemps, la compagne de Sam Asghari a-t-elle d'abord écrit. Les portes pour moi sont l'apparence extérieure... On ne sait jamais ce qu'il y a vraiment à l'intérieur... C'est ce qui rend New York si cool. Mon coeur appartenait à New York (...). Certains diront que je suis folle de partager ça mais la plupart le disent de toute façon donc..."

Son coeur appartient peut-être à New York, mais sa mémoire en a un drôle de souvenir. Pour illustrer son message, Britney Spears a en effet choisi une photo d'une porte rose donnant sur une rue pavée... du 7e arrondissement de Paris ! Le cliché a été pris par la photographe Ylenia Cuéllar. La star américaine semble beaucoup apprécier le travail de cette dernière puisqu'elle avait déjà relayé un de ses clichés de ciel rose le 23 août.