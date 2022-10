Britney Spears totalement nue devant des touristes : va-t-elle trop loin ? Ses fils n'en peuvent plus

À 40 ans, Britney Spears se veut plus épanouie que jamais, auprès de son mari Sam Asghari et libérée de sa tutelle par la justice. Cependant, ses posts et vidéos sur Instagram laissent parfois planer le doute sur son véritable état, notamment au regard de ses relations difficiles avec ses fils Jayden (16 ans) et Sean Preston (17 ans), nés de son mariage passé avec Kevin Federline, étalées sur la place publique. Les nouvelles images qu'elle a diffusées sur le réseau social et sur lesquelles elle apparaît totalement nue, alimentent encore plus l'idée que la célèbre BritBrit se perd dans ses états d'âme...

En séjour sur une plage publique à Hawaï, devant d'autres touristes, Britney Spears a montré tout son corps, le haut comme le bas. En publiant ses clichés, la popstar a simplement ajouté quelques émojis pour couvrir ce qui pourrait compromettre sa publication sur Instagram et porte un chapeau sur sa tête cachant sa nouvelle coupe - elle a confié plus tôt avoir coupé ses cheveux et ne pas oser les montrer. Cette série de photographies survient après une interview de ses deux fils adolescents, au cours de laquelle ils ont confié être embarrassés par ses posts ultra sexy. Le plus jeune, Jayden, a ajouté qu'il se demandait si un jour tout cela prendrait fin.