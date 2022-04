Brooklyn Beckham, Meghan Markle, George Clooney... 10 cadeaux de mariage de stars hors de prix

Brooklyn Beckham a épousé sa fiancée américaine Nicola Peltz samedi 9 avril. Un mariage exceptionnel qui s'est déroulé à Palm Beach, dans la somptueuse demeure du père de la mariée. Et pour un évènement aussi inoubliable que celui du mariage de leur fils aîné, Victoria et David Beckham n'ont pas compté. Le couple a offert aux jeunes mariés un cadeau hors de prix : une Jaguar XK140 électrique, une pièce de 1954, d'une valeur de 450 000 euros. L'occasion de revenir sur les 10 cadeaux de mariage de stars les plus fous.

Il est d'abord bon de précisé que Posh Spice et l'ancienne légende du football ne se sont pas arrêtés là puisqu'ils avaient déjà offert à Brooklyn Beckham et Nicola Peltz, sublime dans une robe Valentino le jour J, une propriété londonienne lorsque les jeunes mariés ont annoncé leurs fiançailles. Ils ne sont pas les seuls à avoir vu les choses au grand en choisissant leur cadeau de mariage. Car pour son mariage avec Amal Clooney, George Clooney n'a pas non plus compter. L'acteur a en effet offert comme cadeau de mariage à sa belle un manoir authentique du Berkshire, d'une valeur estimée à 6,35 millions d'euros. Rien que ça.

À mariage princier, cadeau de mariage princier

Kate Middleton et le prince William n'ont pas dérogé à la règle. Le couple royal a reçu un ensemble His et Hers du parfumeur Clive Christian. Le parfum apparaît dans le livre Guinness des records comme étant le plus onéreux. Et en plus des ingrédients avoisinant les 2 000 euros, les flacons contenant l'elixir, ornés en or 24 carats, amènent le prix de ce cadeau de mariage à 450 000 euros. De leur côté, Meghan Markle et le prince Harry ont reçu de la reine Elizabeth II une demeure du cottage d'York, dans son domaine de Sandringham House. Une propriété s'étant sur plus de 8000 hectares, avec un parc public de 240 hectares et un jardin de 24 hectares relié à la résidence principale. Kate Middleton n'est pas non plis avare lorsqu'il s'agit de faire des cadeaux à ses proches. Pour son mariage, son ancienne assistante Rebecca Deacon a reçu de la part de la comtesse de Cambridge un cadeau qui n'a pas de prix : le droit de se marier au sein de la la chapelle royale du palais de St James.

Un cadeau à 2 millions d'euros

Angelina Jolie , elle, avait offert à Brad Pitt lors de leur mariage une montre Patek Philippe estimée à 2 millions d'euros quand l'ancien gendre de Vladimir Poutine, Kirill Shamalov, qui avait épousé l'une de ses filles en 2013, est devenu le plus jeune milliardaire russe "après avoir reçu un cadeau de mariage de 380 millions de dollars en obtenant une action de Sibur pour seulement 100 dollars". De son côté, Katie Holmes avait reçu de Tom Cruise un jet privé d'une valeur de 20 millions d'euros lors de leur union. Enfin, si l'on ignore si quelqu'un a offert l'un de ses cadeaux au couple, la liste de mariage de Charlotte Casiraghi et Dimitri Rassam était très onéreuse. Selon les italiens d'Oggi, les jeunes parents ont choisi Czarina, un magasin de décoration et d'antiquité très classe, avec comme cadeau le plus cher : un secrétaire de style chinois de 1880, d'une valeur de 140 000 euros. Des cadeaux de mariage inoubliables.