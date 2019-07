Bruce Willis, rare photo avec sa fille Tallulah: un détail hilarant casse tout !

Sur une autre photo, on voit la rousse poser au côté de son père, assoupi sur un transat. Comme le remarquent nos confrères du DailyMail, Tallulah porte un maillot de bain aux rayures roses de la marque américaine Solid & Striped. Un ensemble pas donné, puisque le soutien-gorge et la culotte haute sont tous deux à 75 livres sterling (plus de 80 euros).

Tallulah, Scout et leur soeur Rumer (30 ans) sont les filles issues de la relation de Bruce Willis et Demi Moore. Le couple s'est séparé en 2000, mettant un terme à douze années de mariage. Par la suite, l'acteur de Die Hard a épousé Emma Heming, avec qui il a également accueilli deux filles : Mabel (6 ans) et Evelyn (4 ans).

Les cinq soeurs sont d'ailleurs très proches et ont récemment posé pour un selfie toutes ensemble. "Vous êtes mes meilleures amies pour la vie. Vous me rendez meilleure un peu plus chaque jour. Je n'aurais pu espérer âmes plus magiques et spéciales que les vôtres pour m'accompagner dans cette existence. Je vous aime toutes avec chaque fibre de mon être et vous protègerai jour et nuit pour toujours", déclarait alors Rumer, l'aînée de la fratrie.