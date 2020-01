Caïn : la série de France 2 s'arrête, les regrets de Julien Baumgartner

L'aventure prend fin pour la série Caïn. D'après les informations de Télé Loisirs, le feuilleton policier de France 2 ne sera pas reconduit pour une neuvième saison. À compter du 24 janvier 2020, les téléspectateurs découvriront donc les derniers épisodes.

La nouvelle survient deux ans après que l'acteur principal, Bruno Debrandt a décidé de claquer la porte, au bout de six ans dans la peau du héros placé dans un fauteuil roulant. "Je dirais que mon investissement personnel était devenu trop lourd au regard de la tournure qu'avait prise la fiction" justifiait-il. Suite à son départ, il s'est fait remplacé par Julien Baumgartner dans la saison 7. Mais les services de ce dernier auront été de courte durée.

Contacté par nos confrères, le comédien de 43 ans assure s'être préparé à cette triste conclusion. "J'aurais adoré faire une troisième saison. Mais je m'attendais un peu à cette décision car, à l'origine j'avais signé pour trois saisons de dix épisodes. Alors, quand la première saison a été écourtée à huit épisodes, puis celle-ci, à six épisodes, je ne suis pas dupe, j'ai bien compris qu'il se tramait quelque chose." D'après Julien Baumgartner, l'arrêt de Caïn s'inscrit dans l'ère du temps, avec le renouveau que rencontre le monde des fictions. "Demain, on ne fera plus que des séries de deux ou trois saisons et, après, on passera à autre chose. C'est voulu par toutes les chaînes et France Télévisions a plein de projets en cours. [...] Je comprends très bien cette politique mais je sais que je ne retrouverai pas de sitôt un personnage comme ça, qui est un cadeau pour un acteur" regrette-t-il.

Reconnaissant de l'opportunité qu'on lui a confié et du travail fourni ces deux dernières années, il ne peut toutefois s'empêcher de craindre l'absence de ce genre de rôle sur le petit écran. "Je ne suis pas sûr que l'on revoie de sitôt un flic en fauteuil roulant à la télé et c'est dommage. [...] Bien que le propre du comédien est d'aller de rôle en rôle, un personnage comme celui de Caïn, on s'y attache." Reste désormais à savoir ce que l'avenir lui réserve !