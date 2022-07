Camille Combal papa : en pleine préparation du biberon, sa vidéo fait rire Amir et M. Pokora

Il multiplie les projets à la télévision et anime de grands succès sur TF1 comme Danse avec les stars, Mask Singer ou Stéréo Club. Mais en privé, Camille Combal aurait-il d'autres sources de revenus, moins louables ? Le 23 juillet 2022, l'animateur a partagé une vidéo où il apparait en train de peser une mystérieuse poudre blanche, tel un véritable trafiquant de drogue. D'ailleurs, on peut entendre la musique de la série Narcos, Tuyo de Rodrigo Amarante en fond sonore. Mais quelques instants plus tard, on découvre que l'animateur prépare en réalité un biberon pour son fils. "Heisenbib'" écrit-il en légende.

"AHAHA on se sait" commente M. Pokora, "Même life de cartel en ce moment" écrit également Amir, tous deux papas et sûrement confrontés à la même routine biberon avec leurs enfants. D'autres personnalités de la télévision ont également liké la publication de Camille Combal comme Chris Marques ou Alessandra Sublet. "Camille escombal", "Alors Camille on met d'abord l'eau dans le biberon et ensuite le lait et la boite a un rebord prévu pour lisser les doses. C'est tout un métier", "pablo escobaby", "en mode dealeur" ont également commenté d'autres abonnés de l'ancien acolyte de Karine Ferri.