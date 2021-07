Cannes 2021 : Camelia Jordana sublime en robe très échancrée, à la limite de l'accident

Un gros vent de glamour souffle sur Cannes depuis le 6 juillet dernier et pour une semaine encore. Jouissant de conditions météo parfaites pour la 74e édition du Festival de Cannes, les célébrités font tourner de nombreuses têtes tous les soirs, sur le tapis rouge du palais des Festivals. Hier, samedi 10 juillet 2021, Camelia Jordana s'est montrée particulièrement sensuelle.

L'actrice et chanteuse de 28 ans, membre du jury Un certain regard, a participé à la très attendue montée des marches du film De son vivant, d'Emmanuelle Bercot, présenté hors compétition. Cet évènement marquait le grand retour de Catherine Deneuve au Festival de Cannes, dix-huit mois après l'AVC dont elle a été victime sur le tournage de De son vivant. C'était en novembre 2019 et fort heureusement, l'actrice iconique de 77 ans se trouvait à l'hôpital de Gonesse, dans le Val d'Oise, lorsque son malaise était survenu. Rapidement prise en charge, dans un état critique, la mère de Chiara Mastroianni avait été secourue à temps et sauvée. S'en sont suivis de longs mois de rééducation mais Catherine Deneuve est belle et bien de retour et a repris le chemin des studios.

Ce come back de la grande du cinéma français, Camelia Jordana l'a vécu au plus près. L'artiste a foulé le tapis rouge dans une longue robe noire des plus sensuelles, dos nu, fendu et extrêmement échancrée au niveau de la poitrine. Il lui a fallu être vigilante pour surveiller tout accident, possible à chaque instant. Celle qui rencontre un franc succès avec l'album Sorøre, enregistré à trois voix avec Amel Bent et Vitaa, avait lissé ses longs cheveux pour cette nouvelle montée des marches. Une coiffure qui n'avait rien à voir par rapport à celle qu'elle avait présentée le 6 juillet dernier, pour la montée des marches du film Annette de Leos Carax, avec Marion Cotillard et Adam River. Elle avait laissé ses cheveux ondulés. Changement radical aussi pour la robe puisque Camelia Jordana avait alors choisi une toilette fuschia, décolletée. Deux apparitions à Cannes en tout très réussie !