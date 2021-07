Capucine Anav encore positive à la Covid-19 : sa fête d'anniversaire est devenue un cluster

Et de deux ! Capucine Anav est atteinte de la Covid-19 pour la deuxième fois et c'est la version Delta qui la terrasse. C'est le 12 juillet 2021 qu'elle a partagé son calvaire sur les réseaux sociaux. Un test PCR positif est venu confirmer ce qu'elle redoutait. Mais, comme on l'a appris, c'est pendant sa soirée d'anniversaire qu'elle aurait été infectée... comme un grand nombre de ses invités.

L'information vaut le détour. La jeune femme révélée dans Secret Story 6 en 2012 a eu trente ans en avril mais elle n'a pas pu fêter comme il se doit son incroyable anniversaire à cause des restrictions sanitaires. Ses amis qui ont un grand coeur ont donc pensé à elle quand un peu de liberté a été retrouvée. Résultat, ils lui ont organisé une soirée surprise qui a eu lieu le 4 juillet. Benoît Dubois et Maxime Dereymez (Danse avec les stars) faisaient partie des invités. Sauf que voilà, la birthday party est devenue un cluster puisque 60% des personnes présentes (ils étaient une trentaine) est aujourd'hui malade.

Un chiffre hallucinant lorsque l'on sait que le compagnon de Capucine Anav, lequel a organisé la fête, avait demandé à tout le monde de respecter les mesures sanitaires (sur la vidéo de la soirée postée par la star de la soirée, voir ci-dessous, on observe que la distanciation sociale n'a pas été respectée). Ce dernier aurait peut-être mieux fait de demander, tout simplement, aux participants de passer un test PCR.