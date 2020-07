Capucine Anav positive au coronavirus : perte de poids et de goût... elle raconte

Samedi 25 juillet 2020, Capucine Anav était de retour à la télévision. Elle a eu la chance de participer pour la troisième fois à Fort Boyard (France 2), avec Éric Antoine en chef d'équipe. Le magicien, la belle brune de 29 ans, Le Cas Pucine, Gil Alma et Jérémy Ferrari se sont battus pour l'association Magie à l'hôpital. À cette occasion, Capucine s'est confiée à nos confrères de TV Mag et a notamment évoqué son confinement difficile.

Si la grande amie de Katrina Patchett ne participait pas à Fort Boyard pour la première fois, ce dernier tournage avait une saveur particulière. À cause du coronavirus, la production a dû prendre des mesures pour ne pas mettre la santé des candidats en danger. "Avec la distanciation physique, je pensais que l'ambiance serait plus froide. Finalement, nous nous sommes comportés comme si nous nous connaissions depuis dix ans. Je reconnais que c'est dur de respecter les gestes barrières dans ce genre d'émission... On a toujours envie de se prendre mutuellement dans les bras", a tout d'abord confié l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste (C8). Mais elle a bien vite précisé qu'il était important de s'y plier pour qu'aucune vie ne soit en danger.

Capucine Anav en sait quelque chose, car elle a elle-même été touchée par le coronavirus. "Ce n'était pas violent : j'ai eu de la fièvre, j'ai perdu le goût, l'odorat et 3 kg", a-t-elle révélé. Malgré les moments difficiles qu'elle a vécus, la jeune femme - qui n'a jamais caché qu'elle était complexée par sa minceur - a bien vite relativisé : "Devant les patients qui étaient en réanimation, j'ai vite relativisé ma situation. Je n'avais pas le droit de me plaindre."

Capucine Anav a ensuite expliqué que la période du confinement l'avait profondément choquée, et pas simplement parce qu'elle avait attrapé la maladie. L'ancienne compagne d'Alain-Fabien Delon a eu bien du mal à rester enfermée. "Moi qui suis hyperactive et assoiffée de travail, j'avais envie de crever ! Je n'en pouvais plus. (...) Sinon, j'ai passé des castings pour le cinéma et la télévision depuis mon lieu de confinement et j'attends des réponses", a-t-elle conclu le sujet.