Cardi B empoche 4 millions de dollars... après avoir été traitée de "prostituée cocaïnomane"

La rappeuse Cardi B vient de décrocher le jackpot ! Cette dernière, maintenant mère de deux enfants, vient de remporter son procès pour diffamation contre une blogueuse qui l'avait traité de "prostituée" et de "cocaïnomane avec de l'herpès". La chanteuse au célèbre déhanché empoche 4 millions de dollars dans l'affaire.

Le compte rendu du procès verbal stipule que Belcalis Almanzar (vrai nom de la chanteuse), 29 ans, avait porté plainte contre la youtubeuse Tasha K spécialisée dans les nouvelles sur les célébrités, lui reprochant d'avoir diffusé des "rumeurs malveillantes" et des "informations dégradantes" dans une vingtaine de vidéos. La compagne du rappeur Offset a également obtenu le remboursement de 25 000 dollars de frais médicaux et le remboursement de ses frais de justice qui s'élevaient à 1,3 millions de dollars. La rappeuse avait déjà eu affaire avec la justice, à la suite d'une bagarre dans une boite de nuit.

La youtubeuse Tasha K avait déclaré sur sa chaîne, que les futurs enfants de la chanteuse new-yorkaise naîtraient avec des retards mentaux . "Mon mari, mon avocat et moi nous sommes battus très fort. Je tiens à les remercier pour leurs longues heures et leurs nuits blanches " a commenté la blogueuse sur Twitter.

Cardi B, née dans le Bronx à New York, s'est d'abord révélée sur les réseaux sociaux Instagram et Vine puis en participant à l'émission de télé-réalité : Love & Hip Hop: New York. Elle se lance ensuite dans une carrière musicale. En 2018 et après la sortie de deux mixtapes, la rappeuse impressionne la critique et affole les chiffres pour son premier album solo. En effet Invasion of privacy est numéro 1 au classement américain des ventes et s'écoule à plus de 3 000 000 d'exemplaires rien que dans son pays. La même année, elle remporte le Grammy Award du meilleur album rap.