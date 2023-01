Carla Bruni pose avec sa soeur Valeria Bruni-Tedeschi : apparition très complice loin du scandale

Après les arrivées au défilé de mode Haute-Couture Giorgio Armani Privé dans le cadre de la Fashion Week de Paris le 24 janvier 2023, les backstages avaient également de quoi mettre des paillettes dans les yeux et ravir le créateur italien. Giorgio Armani n'a pas caché son bonheur de poser avec ses proches stars dans les coulisses de son show à la Garde Républicaine, dans le 4e arrondissement parisien. Parmi celles-ci, se distinguent notamment un élégant et soudé duo de soeurs.

Carla Bruni-Sarkozy (55 ans) et sa soeur aînée Valeria Bruni-Tedeschi (58 ans) ont posé ensemble aux côtés de Giorgio Armani, affichant de beaux sourires. Il est rare de les voir réunies, la seconde préférant la discrétion ce qui ne les empêche pas d'évoquer avec tendresse leur relation familiale dans les médias. Une complicité qui a été renforcée par les récentes attaques qu'a subies la réalisatrice Valeria à cause du scandale lié à l'un des acteurs de son film Les Amandiers et qui a fait sortir de ses gonds l'ancienne dame de France. Ce mardi, l'heure n'était pas aux polémiques mais à la beauté de la mode. L'inoubliable top model des années 1990 a également fait une apparition remarquée lors du défilé Jean Paul Gaultier.

Giorgio Armani si fier et bien entouré

"Baptisée 'Rondò Armaniano', la collection renvoyait aux personnages de la Commedia dell'arte avec des motifs géométriques, jeux de volumes et textures bien choisies pour une théâtralité du vêtement assumé", lit-on sur le site du magazine ELLE. Une spectacle applaudi aussi par Michelle Yeoh - future actrice oscarisée ? -, celle qui l'a déjà remporté (pour Le Patient anglais) Juliette Binoche, la fille de Robin Wright et de Sean Penn, Dylan, ou encore la comédienne et réalisatrice Mélanie Laurent ou encore la sensation d'Emily in Paris, Lucas Bravo. Les mannequins Gabrielle Caunesil et Coco Rocha ou encore la créatrice de bijoux Sabine Getty et l'avocate italienne et fille de l'actuel président de la République italienne, Sergio Mattarella, Laura ont également affiché leur complicité avec le maître de la mode italienne.