Carole Bouquet : Ce problème rencontré par sa petite-fille à la crèche

Carole Bouquet est devenue au fil des années la matriarche d'une grande famille. En septembre 2020, la star révélait être grand-mère pour la quatrième fois d'une petite-fille prénommée Paloma. Un bébé qui est le fruit de l'union entre son fils Louis Giacobetti et sa femme Charlotte. Et l'actrice est du genre mamie que l'on peut solliciter !

Invitée de l'émission Boomerang sur France Inter, le 21 janvier 2021, Carole Bouquet faisait la promotion de sa nouvelle série En thérapie pour Arte. Ravie "de voir des gens" et dans "un extase total" en ces temps de semi-confinement, elle était très bavarde au micro d'Augustin Trapenard. Alors qu'il la questionnait sur la notion d'écoute de l'autre, elle a abordé le sujet au sens large. "Pour entendre l'autre, il faut qu'il puisse être incarné. Cette distance qui nous est imposée par ce masque... D'ailleurs, ils ont un problème dans les crèches en ce moment ! Comment je sais ça ? Parce que j'ai une petite-fille que je vais chercher, je ne fais pas une étude en ce moment sur l'apprentissage du langage", a-t-elle d'abord raconté.

Et Carole Bouquet de détailler ce qui pose problème aux enfants et au personnel qui s'occupe d'eux. "A la crèche l'autre jour, la directrice me dit : 'On a un vrai problème, on est en train de faire un rapport du fait que les enfants ne voient plus les lèvres et à la place de dire bonjour, ils disent on our.' Ils ne voient pas le b et le j (...) Les mouvements de la bouche sont très très importants", a raconté la star. Pour l'actrice, les mots sont évidemment importants et nul doute qu'elle veille à ce que sa petite-fille ne prenne pas de retard sur cet apprentissage. "Les mots, c'est ce qui peut tuer le plus facilement. Plus d'une fois j'ai failli mourir à cause des mots des autres... Ca peut être extrêmement violent !", a-t-elle toutefois précisé dans son cas personnel.

Carole Bouquet est également la grand-mère de Gaia, née en décembre 2018, l'autre fille de Louis Giacobetti. Mais aussi de Darya, née en 2011, fille de Dimitri Rassam et de son ex-Masha Novoselova ainsi que de Balthazar, né en 2018 de la romance entre Dimitri et Charlotte Casiraghi.