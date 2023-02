Caroline Ithurbide mariée à Polo : une photo hot et intime dévoilée, le couple s'épanouit dans un cadre idyllique

En 2021, Caroline Ithurbide a annoncé avoir retrouvé l'amour. Après avoir longtemps été en couple avec l'ancien présentateur du Bachelor (sur NT1 en 2016), Boris Erghott, qui est le père de ses deux enfants, Gaspard, 14 ans et Ambre, 11 ans, l'animatrice a craqué pour le comédien Polo Anid. "Pendant deux ans, je n'étais pas dispo pour tomber amoureuse. Un jour, je me suis forcée à aller à une soirée, un peu dépitée, pour ne pas rester seule. Et il était là ! Une rencontre venue du ciel", avait confié la mère de famille de 43 ans lors d'une interview pour Public.

Entre eux, ce fut une telle évidence qu'ils n'ont pas tardé à se marier l'année suivante, en 2022. Et force est de constater que l'amour est toujours au beau fixe quelques mois plus tard. En effet, en story Instagram, Caroline Ithurbide a indiqué se trouver à ses côtés au beau milieu du décor paradisiaque des Maldives. On ne sait pas s'il s'agit de leur lune de miel, mais ça en a tout l'air ! Plages de sable blanc, eaux turquoises, vues à couper le souffle... Tous les éléments sont réunis pour que les tourtereaux passent un bon moment. Et ils en profitent un maximum à en croire une photo en particulier. Caroline et Polo y apparaissent enlacés et en train d'échanger un tendre baiser dans une piscine à débordement. Tous deux portent le même chapeau blanc sur la tête et semblent être dépourvus de maillots de bain. Un cliché plutôt hot à retrouver dans notre diaporama.

Leur mariage idyllique en Grèce

Rappelons que Caroline Ithurbide et Polo Anid se sont dit "oui" en juillet 2022. L'événement a eu lieu sur une île grecque, dont le nom n'avait pas été précisé, et l'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste était incontestablement la plus belle devant tous ses amis et sa famille dans une robe blanche bustier courte mais dotée d'une longue traîne signée Meryl Suissa. Aux pieds, elle faisait preuve d'originalité avec des baskets blanches à l'inscription personnalisée : "Yes ! 25 juin 2022", soit la date de leur mariage civil.

Car le couple s'était une première fois uni le mois précédent, à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Caroline Ithurbide avait cette fois misé sur une tenue de mariée composée d'une jupe en tulle et d'un top à sequins. Celui qui a été vu dans Scènes de ménages (M6) était de son côté très élégant dans un costume bleu marine.