Caroline Receveur : Canon en bateau, elle fait une arrivée de star à Venise

C'est sur invitation d'Armani Beauty, la marque de cosmétique de Giorgio Armani, que Caroline Receveur s'est rendue à Venise. La maman du petit Marlon (3 ans) fait ainsi sa rentrée par un nouveau voyage après des vacances passées à Saint-Tropez, dans le sud de la France. Caroline y avait notamment passé plusieurs soirées en compagnie de Christina Milian, avant de rentrer chez elle à Dubaï.

En véritable influenceuse, Caroline Receveur permet à ses abonnés de la suivre à la trace. Elle leur a récemment fait part de ses angoisses, en s'exprimant dans une vidéo de 12 minutes. "Tout concilier, avoir l'esprit clair, me dire que je passe autant de temps avec Marlon qu'au bureau. Mais tu as toujours des imprévus. (...) Moi qui veut tout contrôler, c'est un enfer de ne pas savoir ce qu'il peut se passer. C'est ça qui me met le plus dans le mal parce que quand ça arrive, j'ai l'impression de ne pas savoir le gérer alors qu'au final si, y confie-t-elle. Mais je crois que c'est plus le truc de la santé qui m'angoisse. Je n'arrive pas à être en pleine possession de mes pouvoirs si je sais que je n'ai pas tout mon cercle proche en pleine forme. Là on parle d'une bronchite, on ne parle pas de trucs gravissimes qui te mettent dans le mal. C'est ça qui me saoule encore plus, c'est de me dire que je me prends la tête pour des trucs bénins. Donc en fait toute ma vie je serai angoissée. (...) Je suis fatiguée de ça, je suis fatiguée dans ma tête. (...) J'ai peur de m'enterrer dans un truc que je n'arrive plus à gérer et que du coup ça mette un peu en péril ma vie de maman et de couple. C'est compliqué d'essayer de satisfaire tout le monde. Et là je ne prends en compte qu'Hugo, Marlon et moi."

Ce moment de vulnérabilité l'a rapproché des internautes.