Catherine Laborde malade : cette partie d'elle-même laissée à ses petits-enfants

Catherine Laborde veut profiter le plus possible de ses enfants et de ses petits-enfants, elle qui est atteinte d'une maladie neurodégénérative appelée démence à corps de Lewy. C'est ce qu'il l'a poussée à quitter son travail de présentatrice météo il y a deux ans. Lors d'un entretien à Paris Match paru le jeudi 16 janvier 2020, elle explique qu'elle peut compter sur le soutien indéfectible de sa famille, qui est sur le point de s'agrandir.

Gabrièle (33 ans), la fille aînée de Catherine Laborde, est la maman d'un petit garçon prénommé Saul, âgé de 5 mois. "Elle en est complètement gaga", confie le mari de la présentatrice, Thomas Stern. Son autre fille, Pia (30 ans), s'apprête à devenir maman à son tour, puisqu'elle est enceinte de huit mois. La fille de son mari attend également un heureux événement. "Inconsciemment, on sent dans la famille que la vie doit prendre le dessus", confie Catherine Laborde.

Pour que ses petits-enfants gardent un souvenir de leur grand-mère, qu'ils risquent tragiquement de ne pas beaucoup connaître, Catherine Laborde leur a fait don d'un cadeau merveilleux. "Durant les vacances, Gabrièle et Pia ont enregistré leur mère. Enfants, elle leur récitait des fables de La Fontaine, le soir au coucher", est-il expliqué dans Paris Match. "Si maman change, sa voix, elle, n'a pas bougé. Saul est hypnotisé quand sa grand-mère se met à parler. Grâce aux enregistrements de maman lisant les fables, il pourra s'endormir avec elle, même si nous sommes séparés par l'Atlantique", poursuit tendrement Gabrièle, qui travaille à New York.

