Catherine Ringer et Fred Chichin : Leur fille Simone, sosie de sa mère, suit leurs traces

Ce mardi 18 octobre, Catherine Ringer fête ses 65 ans. Avec le regretté Frédéric Chichin, alias Fred Chichin, avec lequel ils ont formé un couple emblématique pendant les années 1980, ils sont devenus parents de trois enfants. L'aînée, Ginger est comédienne, quand les deux plus jeunes, eux, marchent dans les pas de leurs parents. Raoul et Simone ont formé en 2013 le groupe Minuit, avec leurs amis Joseph Delmas, Klem Aubert et Tanguy Truhé. Simone Ringer, leur fille, sosie de sa mère, suit leurs traces.

Le groupe de rock Minuit a déjà remporté le concours des Inrocks Lab, multiplie les concerts, et a le droit de belles critiques. La star des Rita Mitsouko est naturellement déjà venue assister à des prestations de ses enfants, notamment sur la scène du festival We Love Green. Et ils ne sont pas rares noter à quel point Simone Ringer, comme elle se fait appeler sur Twitter, ressemble à sa célèbre mère. Même voix si singulière, même énergie, et des traits physiques très similaires. Une fille de digne de ce nom.

Une fille de qui fait les choses "à fond"

"Quand on vient d'une famille d'artistes, soit on le fait à fond, soit on ne le fait pas", rapportait Simone lors de la naissance de Minuit, au micro de France Inter. Sur Instagram, la fille de Catherine Ringer partage de nombreuses photos de ses costumes de scène. Un atout essentiel à ses performances artistiques. "Un costume de scène c'est essentiel pour moi, ça me permet de me surpasser, de sortir de moi même et d'amener du spectacle", a-t-elle notamment partagé, au sujet d'une de ses sublimes tenues.