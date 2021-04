Cécile Bois : "Je me surveille en permanence", confidences franches sur son poids et son apparence

Etre une femme n'est déjà pas toujours chose aisée dans la société mais être une femme dans le show business, c'est malheureusement subir encore plus de problèmes. La populaire comédienne Cécile Bois essaye d'échapper aux pressions et injonctions qui pèsent sur la gent féminine mais reconnait que ce n'est pas toujours simple. Comme par exemple quand il est question d'apparence physique.

Franche, l'actrice a évoqué son poids et ses envies de se sentir bien dans son corps. "Je me surveille en permanence, ce qui est très compliqué pour une femme qui essaie de se libérer de toutes les contraintes. En même temps, quand j'arrive à perdre quatre ou cinq kilos, j'ai une telle joie, tellement de plaisir à retrouver le goût de m'habiller, d'être coquette, que ça vaut le coup. Mais ça ne conditionne pas ma vie non plus ! (...) Il faut que rien ne m'empêche de vivre, de profiter. Il faut juste que, de temps en temps, je mette un peu de mesure dans mes envies", clame-t-elle alors qu'elle admet que son rapport à son corps a notamment changé avec la maternité. Cécile Bois est la maman de deux petites filles de 9 et 11 ans, nées de son histoire de coeur avec l'acteur Jean-Pierre Michaël.

L'actrice, héroïne de la série Candice Renoir mais aussi de Gloria, a aussi admis avoir "longtemps caché" son corps dans lequel elle se sentait peu à l'aise étant plus jeune. A cela venait s'ajouter une sensualité qu'elle ne maitrisait pas. "Je dissimulais mes formes alors que j'en avais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Je ne me maquillais pas, ne portais ni robe ni jupe, j'étais entre le garçon manqué et le pas grand-chose en fait !", s'est-elle souvenue. Aujourd'hui, tout est cela est derrière elle et nul doute que Cécile Bois veille à ce que ses filles ne se mettent aucune pression sur les épaules et se sentent bien dans leur peau.

Gala, édition du 22 avril 2021.