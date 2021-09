Cédric Jubillar : La piste d'un "autre homme affolé" pourrait-elle changer la donne ?

Pour le représenter, Cédric Jubillar a choisi non pas un, mais trois avocats pénalistes. Une dream team tarnaise qui s'affaire dans les médias à soutenir l'innocence de son client, actuellement mis en examen pour "homicide par conjoint" dans l'affaire de la disparition de son épouse, Delphine Jubillar. Dans une interview à Femme Actuelle parue le 25 août 2021, Me Emmanuelle Franck déplore des failles dans le système judiciaires.

Elle évoque notamment ces pistes peu explorées par les enquêteurs en charge de l'affaire, comme cet homme au comportement étrange au lendemain de la disparition de Delphine Jubillar, née Aussaguel. "On a également deux témoins qui ont vu, vers 7 heures, un homme qui court de manière affolée vers son véhicule, moteur tournant, à quelques kilomètres du domicile des Jubillar. Et on sait que ça ne peut pas être Cédric, puisqu'il était avec les gendarmes à ce moment", explique l'avocate pénaliste à nos confères.

Me Emmanuelle Franck rejoint cependant la justice quant à la mort de Delphine Jubillar. Pendant longtemps, Cédric Jubillar a soutenu qu'elle était toujours en vie et n'allait pas tarder à refaire surface. "Tout laisse à penser qu'elle est malheureusement décédée, mais nous n'avons pas de corps, pas de scène de crime... Il y a forcément des pistes non exploitées, mais également des pistes non envisagées par les gendarmes. Ils se sont concentrés sur Cédric Jubillar depuis le début, avec un raisonnement qui consiste à dire que ça ne peut être que lui", regrette-t-elle.

Aujourd'hui, l'avocate et ses deux confrères continuent de déposer des demandes de remise en liberté, tout en s'appuyant sur un dossier "vide", sans corps ni scène de crime. Me Emmanuelle Franck apprend également que Cédric Jubillar ne "devrait pas être entendu par les juges de l'instruction avant le mois d'octobre". "Nous faisons cette demande de remise en liberté parce que deux mois d'incarcération, ce sont deux mois de trop", ajoute-t-elle.

Dans sa conférence de presse annonçant la mise en examen de Cédric Jubillar pour "homicide par conjoint" au mois de juin, le procureur de la république de Toulouse citait des "indices graves et concordants" permettant d'inculper le plaquiste de 33 ans.

Cédric Jubillar reste présumé innocent des faits reprochés jusqu'à la fermeture définitive du dossier.