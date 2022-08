Céline Dion : "Attristée", elle sort du silence et rend un magnifique hommage à Daniel Levi

Son décès a marqué le monde de la musique : Daniel Levi, éternel Moïse de la comédie musicale Les Dix Commandements, est mort à 60 ans ce week-end après une longue bataille contre un cancer du côlon. Une disparition précoce qui a marqué de nombreuses personnalités du monde de la musique, de la télévision ou du spectacle en général, qui ont tenu à lui rendre hommage.

Si certains, comme Arthur ou Géraldine Nakache, se sont contentés d'un message sur leurs réseaux sociaux, d'autres ont carrément repris ses chansons, comme Patrick Bruel et Mireille Mathieu à Ramatuelle par exemple, ou Amir, récemment en concert. Mais c'est la pensée d'une chanteuse, très discrète ces derniers mois, qui n'a pas manqué d'émouvoir ses fans : Céline Dion a laissé un magnifique commentaire sur son compte Twitter.

"Je suis attristée d'apprendre le décès de Daniel Levi avec qui j'ai eu le privilège de partager la scène. Il avait une voix absolument magnifique qui résonnera en nous longtemps. Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à sa famille et ses proches", a-t-elle écrit en français et en anglais, sortant de sa réserve devenue familière depuis la mort de son mari et le début de ses problèmes de santé.