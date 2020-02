Céline Dion en deuil : elle remercie ses fans après la mort de sa mère

Un petit mois après la mort de sa mère, Céline Dion a tenu à remercier ses fans pour leur soutien indéfectible. Le jeudi 6 janvier 2020, Thérèse Dion est décédée à l'âge de 92 ans. Depuis, la chanteuse, endeuillée, multiplie les hommages.

Le jour J, sur scène à Miami, elle avait prononcé quelques mots : "Je suis quasiment certaine que vous avez appris que ma maman est décédée tôt ce matin, avait-elle commencé, suscitant une réaction émue du public. Mais je vais bien. Ma maman avait 92 ans. Elle était malade depuis un moment. Et nous savions qu'il ne nous restait plus beaucoup de temps avec elle. Il y a deux jours, nous avons reçu un appel des infirmières qui prenaient si bien soin d'elle pour nous dire que l'heure était bientôt venue. Très bientôt. Alors, hier soir, j'ai rejoint mes frères et soeurs à Montréal et j'ai passé la soirée à son chevet. On a raconté des histoires. On a chanté des chansons. On s'est étreints. Et on a fait nos adieux. On est à peu près sûrs que maman a attendu que nous soyons tous réunis avant de s'éteindre."

Puis, dans les colonnes du magazine People, le 16 janvier, elle avait rappelé que sa maman était derrière le son tout premier titre. "Ma mère était une femme fabuleuse. Avec mon père, elle a élevé 14 enfants. On n'avait pas d'argent en grandissant, mais notre maison était remplie d'amour et d'affection. Elle était une musicienne exceptionnelle, elle adorait chanter. Elle a écrit ma toute première chanson."

Sur Instagram, elle a posté une photo en noir et blanc de sa mère accompagnée d'un petit mot de remerciement. "Au nom de ma famille et en mon nom personnel, je tiens à vous remercier pour vos messages de sympathie suite au décès de notre mère. Votre respect et votre fidélité nous ont beaucoup touchés. Vous pouvez écrire un mot ou faire un don sur le site de la Fondation maman Dion. Vous transformerez ainsi notre chagrin en aidant des enfants dans le besoin", écrivait la star à la voix d'or. Quatre ans après la mort de l'amour de sa vie, René Angelil, père de ses enfants René-Charles (18 ans) et les jumeaux Nelson et Eddy (9 ans), Céline Dion est une nouvelle fois frappée par le deuil.