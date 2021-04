Céline Dion endeuillée : la diva pleure la mort d'un "génie" avec qui elle a travaillé

Les montagnes russes émotionnelles... A peine avait-elle teasé une fabuleuse annonce à venir que, quelques heures plus tard, elle perdait le sourire. Céline Dion a rendu hommage au compositeur Jim Steinman, mort le 19 avril dans un hôpital du Connecticut, des suites d'une insuffisance rénale.

Sur son compte Instagram, la chanteuse écrit : "Je suis tellement triste d'apprendre le décès de Jim Steinman. C'était un génie de la musique... un réalisateur et un auteur-compositeur incroyable... Avoir l'opportunité de travailler avec lui a été l'un des plus grands privilèges de ma carrière. Mes pensées et mes prières vont à sa famille et à ses amis. Céline xx." Un joli message de la part de la chanteuse, qui a regagné sa maison de Las Vegas après plusieurs mois passés au Québec. La star prépare son come back en résidence permanente, tourne un film et doit reprendre les répétitions de sa tournée mondiale Courage World Tour, une nouvelle fois reprogrammée pour cause de pandémie.

Jim Steinman, de son vrai nom James Richard Steinman, avait eu l'occasion de collaborer avec Céline Dion dans les années 1990 lorsqu'elle enregistrait son album Falling into You. Le défunt artiste lui avait alors proposé de reprendre une chanson qu'il avait écrite et produite : It's All Coming Back to Me Now. Initialement, elle avait été chantée par le groupe Pandora's Box. C'est la diva qui en fera un tube planétaire. Quant à Jim Steinman, il produira aussi sur l'album de la chanteuse les titres River Deep, Mountain High (reprise de Tina Turner et Ike) et Call the Man. Le disque se vendra à 32 millions d'exemplaires dans le monde.

Au cours de sa carrière, Jim Steinman avait également collaboré avec le chanteur Meat Loaf ou la chanteuse Bonnie Tyler mais avait également travaillé sur la comédie musicale Le Bal des Vampires.