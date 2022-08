Céline Dion : Longs cheveux blonds, lunettes de vue... la star réapparait sur des photos inédites

Alors que le Strip de Las Vegas bruisse des rumeurs d'un retour de Céline Dion sur scène d'ici à la fin de l'année après des mois d'attente en raison de ses spasmes musculaires sévères l'ayant contrainte au repos forcé, la diva québécoise ne reste pas inerte pendant sa convalescence. La chanteuse a pris part à un projet artistique pour le Resorts World. De nouvelles photos, inédites, ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux.

En juin dernier, Céline Dion avait pris la parole pour révéler avoir participé à la création d'un bébé éléphant prénommé Namaste dans le cadre de l'installation artistique Elephant Parade Fan, à l'hôtel-casino Resorts World. Un passe-temps qui lui avait permis de se détendre temporairement et pour lequel elle avait enrôlé ses trois enfants, Nelson et Eddy (11 ans) et l'aîné René-Charles (21 ans). Des photos, jusqu'ici inédites et signées Dee Amore Marti, ont été dévoilées sur les réseaux sociaux. On y voit une Céline Dion avec des lunettes de vue sur le nez, se concentrant pour décorer l'éléphant avec application. On note aussi que l'interprète de My Heart Will Go On avait alors de longs cheveux blonds, à l'inverse de sa crinière blanchissante vue sur des photos volées de Paris Match en janvier dernier, à la sortie de son domicile de Las Vegas. La chanteuse apparait ainsi en meilleure forme.