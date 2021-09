Cendrine Dominguez - Son frère s'est suicidé : "Laurent a décidé de tirer sa révérence..."

Deux ans que Cendrine Dominguez doit apprendre à vivre sans son petit frère. L'animatrice télé a rendu hommage à son frère Laurent, décédé par suicide. Deux ans après, c'est toujours la même incompréhension, la même colère. "Il y a deux ans mon petit frère que tout le monde appelait Lolo qui s'appelait Laurent, à décidé au plus profond de son intime de tirer sa révérence hors de notre monde des vivants. Depuis, nous devons, nous, sa famille, ses amis, sa chérie, vivre sans chercher à comprendre l'incompréhensible au risque de nous y perdre. Dire les mots sans dire l'indicible. Vivre sans lui ,et vivre tout entièrement avec lui et les anniversaires", a-t-elle écrit sur Instagram le mercredi 15 septembre 2021.

Triste et en colère, Cendrine Dominguez pointe du doigt la politique française en question de la prévention au sujet du suicide. "La France détient le triste record, toujours de nos jours, du plus grand nombre de suicides en Europe

Comment notre pays a l'Art de vivre revendiqué comme une force, voire un PIB, peut il encore être le premier pays d'Europe en pourcentage de suicides ?", regrette la compagne de Cyrille Eldin.

Après la mort de son frère, Cendrine Dominguez s'inquiète désormais pour les autres personnes malades, dépressifs et/ou atteints de troubles mentaux : "Mais, pourquoi nous ne faisons rien pour les autres, tous ceux et celles que l'on pourrait encore sauver ? Le suicide doit devenir un sujet majeur pour notre pays. Lolo pardon, je sais que tu n'aimais pas le sentiment de colère, mais cette fois, et pour la première fois, tu avais tors. Pas pour toi mais pour les autres."