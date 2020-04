Channing Tatum : Tendres messages de son ex Jessie J pour ses 40 ans

On ne pourra pas dire qu'ils ne sont pas restés en bons termes ! Le dimanche 26 avril 2020, Channing Tatum passait le cap des 40 ans confiné... mais pas totalement seul. Sur les réseaux sociaux, loin de lui, son ex Jessie J lui a rendu un joli hommage, prouvant qu'ils avaient bien su transformer leur amour en amitié durable. "Joyeux anniversaire à cet homme si spécial, juste là, a-t-elle écrit en partageant plusieurs photographies et vidéos de l'acteur en stories Instagram. Tu es vraiment quelqu'un d'unique. Je suis si heureuse que tu sois né, et encore plus heureuse d'avoir eu la chance de te rencontrer. Continue à vivre ta meilleure vie." Aucune trace, en revanche, d'un quelconque message de la part de Jenna Dewan, son ex-femme...

Il faut dire qu'ils ont eu le temps d'exploiter les diverses possibilités de leur complicité. À deux reprises, Jessie J et Channing Tatum ont tenté le coup en vain. Après un an d'amour, le couple vivait sa première séparation à cause d'agendas surchargés et de distance géographique – l'un vivant à Los Angeles, l'autre en Angleterre. Malgré un second essai, le mois d'avril 2020, comme pour beaucoup de couples confinés, aura été fatal. "Ils s'appréciaient sincèrement, assez pour réessayer, mais ils ont finalement réalisé qu'il valait mieux passer à autre chose", affirmait une source du magazine People le 4 avril 2020. En lieu et place, ils privilégieraient des liens "totalement amicaux"... ce qui semble être relativement exact jusque-là.

Channing Tatum, roi des séparations réussies ?

À l'époque où Channing Tatum se séparait de Jenna Dewan, c'était également le coeur bourré de belles intentions. Et pourtant, les choses avaient fini par devenir tendues alors que le couple se disputait la garde de sa fille de bientôt 7 ans, Everly... avant de parvenir à se mettre d'accord. De son côté, la danseuse et comédienne vient de donner naissance à un petit garçon, fruit de ses amours avec Steve Kazee. Fiancée, elle a demandé à se débarrasser du nom de son ex en vue d'un possible mariage. Quant à savoir si Channing est le king de la gestion de rupture, ça vaut sans doute le coup d'essayer, quoi qu'il arrive...