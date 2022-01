Chantal Ladesou, Anne Roumanoff... France 2 met les femmes humoristes à l'honneur !

Ce samedi 8 janvier à 21h10 sur France 2 sera diffusé un nouveau numéro de l'émission Les comiques préférés des Français. Cette grande soirée de l'humour présentée par Laurence Boccolini - qui a récemment fait quelques intimes confidences - mettra plus particulièrement à l'honneur les femmes !

Le programme révèlera ainsi le classement des 30 femmes comiques préférées des Français selon un grand sondage national. Entre performances live et images d'archives, pendant 2h se succèderont Muriel Robin (qui a révélé être handicapée depuis le tournage de Mon Ange et va subir une opération), Anne Roumanoff, Élodie Poux, Chantal Ladesou (la star vue dans C'est quoi ce papy ?! a récemment affronté la Covid-19), Julie Ferrier, Élisabeth Buffet, Michèle Laroque, Christelle Chollet, Amelle Chahbi, Sandrine Sarroche, Florence Foresti, Chantal Lauby, Valérie Lemercier (qui a cartonné avec Aline au cinéma avec 1,3 million d'entrées), Michèle Bernier, Claudia Tagbo, Blanche Gardin (que l'on retrouve sur Canal + avec sa série La meilleure version de moi-même) et d'autres encore ...

On attend également les sketchs de Zize, Artus, Les chevaliers du Fiel et Laurent Magdane pour agrémenter la soirée. De quoi se détendre un peu alors que l'actualité est parasitée par la présence du variant Omicron et les chiffres de la pandémie...

Rendez-vous sur France 2 dès ce samedi 8 janvier 2022 pour passer une soirée de détente et de bonne humeur.