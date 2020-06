Charlene de Monaco amoureuse : "Albert II est le prince de mon coeur"

Vive notre prince !

Une déclaration très romantique qui rappelle son discours prononcé lors de la célébration des dix ans de règne d'Albert de Monaco en 2015. Face aux Monégasques, la princesse avait déclaré : "Plus que personne, je sais ton dévouement absolu pour la principauté, son avenir et le bien-être de sa population. Plus que personne, j'aime ton engagement pour les causes nobles que tu défends avec force. Dans tes pas, nos enfants sont à bonne école. Tu es le prince de coeur, et de mon coeur. Vive notre prince, vive Monaco !"

Des mots qui avaient touchés en plein coeur le prince, qui avait même laissé s'échapper quelques larmes au moment de ce discours. Très surpris par cette déclaration de Charlene, il avait même glissé : "On m'a dit qu'il y aurait des surprises aujourd'hui mais, celle-là... Merci beaucoup Charlene." Nul doute que cette déclaration écrite le jour de la fête des Pères saura une nouvelle fois toucher le prince Albert (marié à Charlene depuis le 2 juillet 2011).