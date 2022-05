Charlene de Monaco en total denim : son look onéreux décrypté pour cette sortie en famille

Comme à chacune de ses rares apparitions, Charlene de Monaco a vu son look décrypté au peigne fin. Et c'est sans surprise que la femme d'Albert II de Monaco a de nouveau fait confiance à son créateur préféré : Akris. Ce samedi 7 mai 2022, pour l'édition 2022 du tournoi Sainte Dévote de Rugby au Stade Louis II de Monaco, tous les regards étaient portés sur la princesse monégasque, aux traits tirés, présente aux côtés de son époux Albert et de leurs enfants, les jumeaux Jacques et Gabriella, 7 ans. Et c'est en total look jean que la Sud-Africaine a fait son apparition, tant attendue.

Comme lors de sa dernière sortie officielle, le 30 avril dernier, Charlene de Monaco portait une tenue Akris. Cette robe longue à col, en coton denim, Deep Blue Sea Island, avec des manches boutonnées et une ceinture Ocean en veau souple avec boucle trapézoïdale a été conçue par le directeur créatif d'Akris, Albert Kriemler. Et il s'agit de la marque fétiche de l'ex-nageuse olympique. À 44 ans, la princesse a de nouveau fait un sans faute vestimentaire, alliant encore élégance, style et sobriété. Une tenue onéreuse puisque la version sans manches est déjà aux alentours de 1 450 €.

Une tenue onéreuse

Ce n'est en effet pas la première fois que Charlene de Monaco choisit de miser sur l'élégance de cette maison suisse. On l'a ainsi déjà vue dans une tenue Akris, alors enceinte des jumeaux en 2014 pour la fête nationale monégasque, ou encore au défilé de la marque à Paris lors de la Fashion week, en septembre 2018. Le 30 avril, c'est déjà dans un ensemble Akris, porté avec une paire d'escarpins Louboutin, qui se vendent dans les 600 €, que Charlene Wittstock a brillé, pour sa première sortie officielle depuis son retour sur le Rocher. Si la princesse de Monaco affiche une mine fatiguée, par de gros problèmes de santé, elle n'a en revanche rien perdu de son style.

Un évènement qui la met en joie

Ce week-end, l'épouse du prince monégasque a fait savoir sa joie d'être auprès des siens, lors de cet évènement qui lui tient tant à coeur chaque année. Sur Instagram, elle a en effet fait savoir sa joie de participer à cet évènement sportif. On peut la voir poser tout sourire auprès de ses enfants. "Super journée à St Devote Rugby, Dieu vous bénisse tous", a-t-elle partagé, suivi d'un emoji coeur. Ce tournoi de rugby Sainte-Dévote est très important pour elle, et elle se devait de ne le pas le manquer cette année. Cette 10e édition a été une nouvelle fois organisée par la Fédération monégasque de rugby avec le soutien de la Fondation Princesse Charlène de Monaco.