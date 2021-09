Charlene de Monaco : Nouvelle mission importante au côté d'Albert, malgré l'absence

Bien qu'elle soit toujours en convalescence en Afrique du Sud, Charlene de Monaco vient de se voir confier une nouvelle mission importante en principauté. Comme l'a rapporté Monaco Matin le 21 septembre 2021, la princesse est désormais vice-présidente de la Croix-Rouge Monégasque. Une fonction qu'elle occupe - à distance - depuis le 1er août dernier et ce, pour au moins trois ans. L'ancienne nageuse épaulera ainsi son mari le prince Albert, qui en est le président.

La princesse Charlene endosse ce rôle à la suite de Philippe Narmino, ex-directeur des services judiciaires de la principauté, mêlé à l'affaire Dmitri Rybolovlev et soupçonné de trafic d'influence. Le couple princier reste entouré de Frédéric Platini et Bettina Ragazzoni aux postes de secrétaire général et trésorier général. Un autre membre de la famille Grimaldi les seconde au sein de la Croix-Rouge puisque Camille Gottlieb (23 ans), la plus jeune fille de la princesse Stéphanie, fait partie des membres du conseil d'administration.

C'est encore et toujours à 8000 kilomètres du Rocher que la princesse Charlene poursuit sa convalescence, dans la région du KwaZulu-Natal, elle qui se remet doucement d'une sérieuse infection ORL survenue au printemps dernier, alors qu'elle était en mission de conservation de la faune sauvage. Après un premier court séjour au mois de juin, le prince Albert et leurs enfants, Jacques et Gabriella (6 ans), sont retournés au chevet de la princesse fin août. Un voyage de courte durée puisque les jumeaux ont fait leur rentrée scolaire en CP à Monaco début septembre.