Charlene de Monaco : Sa broche hors de prix et un détail d'inspiration emo ne passent pas inaperçus !

Elle a fait son grand retour ce samedi 19 novembre, à l'occasion de la fête nationale monégasque. Charlene de Monaco était très attendue pour ce jour si particulier, n'ayant pas pu être de la partie l'an dernier, en raison de ses ennuis de santé. L'année précédente, la fête avait dû être annulée pour cause du contexte sanitaire. Deux ans déjà donc que la princesse n'a pu assister à cet évènement tant attendu par le peuple monégasque, qui réuni chaque année la famille princière au grand complet. Charlene y a fait une apparition somptueuse dans un look sobre et élégant, en noir et blanc.

Au balcon du palais princier de Monaco, les jumeaux Jacques et Gabriella, 7 ans, ont capté tous les regards. Faisant la fierté de leurs parents, Charlene et Albert de Monaco, qui se tenaient derrière eux, ils ont salué les badauds présents. Dans son uniforme de carabinier, le prince héréditaire Jacques a fait forte impression, et a même effectué un salut militaire. Ils n'étaient pas les seuls enfants à avoir séduit les Monégasques puisque leurs cousins ont aussi fait le show, notamment le jeune Raphaël Elmaleh, fils de Charlotte Casiraghi et de l'humoriste, qui était très dissipé.

Un précieux bijoux au prix hors normes

Mais ce qui a également retenu l'attention en cette journée de fête nationale, ce sont deux détails et pas des moindres, sur le look de Charlene. La Sud-africaine, qui avait opté pour une tenue signée de sa marque fétiche Akris, arborait une précieuse broche au-dessus de sa médaille de grand-croix de l'ordre de Saint-Charles. Un ravissant bijou en forme de noeud signé Van Cleef & Arpels, fait de 169 diamants (16,63 carats au total), sur une monture en platine. Une broche somptueuse au prix hors norme puisqu'il s'agit là d'une valeur de plus de 180.000 €. Si le bijou a naturellement fait son effet, un autre détail a été remarqué sur la princesse. Un détail bien plus rock ! En effet, l'épouse du prince Albert a retiré ses gants quelques instants pour saluer la foule, du balcon du palais princier. Et on a pu voir que la sportive de 44 ans portait un vernis de couleur noir, une touche dans un style d'inspiration emo.