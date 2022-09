Charles III : Il lance une grosse vague de licenciements dans son staff, en plein deuil national

La disparition d'Elizabeth II à 96 ans, survenue le 8 septembre 2022, provoque une onde de choc dans tout le pays britannique. Après l'émotion de la nouvelle, la question de l'organisation prend de plus en plus de place. Les titres royaux ont été sans surprise bousculés, son fils aîné et héritier du trône devenant Charles III. Mais parallèlement au changement de titres, se trouve un point particulièrement délicat, la réorganisation des services. The Guardian a révélé que beaucoup d'employés de la Clarence House, résidence royale à Londres où habitait Charles depuis 2003, vont faire face à des réductions d'effectifs liées à son passage de prince à roi.

Le quotidien britannique a en effet indiqué que des secrétaires personnels, le service financier, l'équipe de communication et d'autres membres de la maison - une équipe d'une centaine de personnes - auraient reçu l'information de réduction des coûts, alors qu'une cérémonie pour la reine se déroulait à Edimbourg le 12 septembre dernier. Si Charles III et la reine consort Camilla vont continuer à vivre à Clarence House le temps que les travaux à Buckingham Palace se terminent, le bureau du roi va se déplacer dans la résidence royale, tandis que Clarence House sera fermée.

Des reconversions ou alternatives pour le plus grand nombre

Un porte-parole de Clarence House s'est exprimé à ce sujet : "Après l'accession au trône la semaine dernière, les opérations de la résidence de l'ancien prince de Galles et de la duchesse de Cornwall ont cessé et, comme le requiert la loi, une consultation est en cours. Nos équipes ont servi avec loyauté durant de nombreuses années et, si des réductions sont inévitables, nous travaillons de façon urgente pour identifier des reconversions ou alternatives pour le plus grand nombre de nos employés." Ainsi, des indemnités de licenciement seront proposées à toute personne dont le poste ferait "doublon", mais aucune mesure ne sera prise avant trois mois, au moins. Selon des sources, les employés sont très inquiets de la situation.

Charles III a vécu à Clarence House, à laquelle il est très attaché, pendant près de vingt ans et il a fait rénover les pièces historiques de la propriété avant de s'y installer, gardant toutefois l'esprit des lieux où a vécu sa grand-mère, la reine mère. Elle y a habité pendant cinquante ans, jusqu'à son décès en 2002. C'est aussi là qu'Elizabeth II a donné naissance à la princesse Anne en 1950. Notons que le roi ne serait pas particulièrement fan de Buckingham et pourrait l'utiliser uniquement pour son travail de monarque, et pas pour y vivre.

Cette nouvelle intervient dans un contexte économique très tendu en Grande-Bretagne, entre le Brexit, la Covid-19, la démission de Boris Johnson remplacé par Liz Truss et la crise énergétique. Les Britanniques ont fort à faire et comptent sur un roi bienveillant. Il faudra que l'héritier d'Elizabeth II travaille avec sang-froid et mesure, lui qui peut parfois se faire remarquer pour ses accès de colère. Un vaste projet...