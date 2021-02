Charlotte Gainsbourg mariée en secret à Yvan Attal ? Jane Birkin sème le doute...

Yvan Attal aurait-il enfin passé la bague au doigt de Charlotte Gainsbourg ? La comédienne a-t-elle enfilé une grande robe blanche pour dire "oui" à son amoureux ? C'est ce qu'on pourrait croire en lisant la récente interview de Jane Birkin dans le magazine Gala, dans laquelle elle évoque ses retrouvailles avec sa fille. "Entre nous deux, c'est une complicité essentielle que nous n'avons pas eue depuis les sept dernières années, explique-t-elle. Quand Kate est partie, Charlotte s'est envolée pour New York. Pour moi, c'était une séparation douloureuse et triste mais je la comprenait parfaitement bien. En réalité, on n'a pas pu avoir de vraies conversations depuis quelques années. Elle est mariée, elle a ses enfants. La possibilité de partir avec elle, en Bretagne, à Tokyo, à New York pour bavarder, pour se dire les choses... Pour moi, c'était une grande émotion."

La comédienne prend de grandes décisions en ce moment, dont son retour triomphant en France, en famille, après des mois passés aux Etats-Unis. Difficile de croire, en revanche, que Charlotte Gainsbourg ait changé d'avis à propos de l'idée simple du mariage. On se souvient qu'elle avait gentiment décliné la demande d'Yvan Attal, devant l'ancienne ministre Aurélie Filipetti, alors que le réalisateur recevait les insignes de Chevalier de l'Ordre national du mérite en 2013. "Je voudrais évidemment dire à mes amis présents que je les aime, à ma famille, à ma femme qui n'est d'ailleurs pas ma femme, plaisantait-il dans son discours de remerciements. Alors si tu veux devenir ma femme..."

Je n'ai jamais eu envie de me marier

Ils ont beau vivre ensemble, travailler ensemble, élever leurs trois enfants ensemble - Ben, 23 ans, Alice, 18 ans et Joe, 9 ans -, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal ne sont jamais passés devant le maire. La faute à l'actrice, peut-être, qui évoquait encore ses doutes en octobre 2019 sur le plateau de l'émission C à Vous. "Moi je suis très superstitieuse, je n'ai jamais eu envie de me marier, je ne veux pas me marier, précisait-elle fermement. Ça fait 28 ans qu'on est ensemble, il vaut mieux laisser les choses telles qu'elles sont." Sait-on jamais. L'idée a peut-être fait son chemin depuis...

Retrouvez l'interview de Jane Birkin dans le magazine Gala, n°1444 du 11 février 2021.