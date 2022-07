Charlotte Valandrey : Ce projet qu'elle n'a pas eu le temps de réaliser avant sa mort

Elle y a cru jusqu'au bout et elle a eu raison, elle que l'espoir a littéralement fait vivre. Mais ce mercredi 13 juillet, Charlotte Valandrey s'en est allée. La comédienne, principalement connue pour avoir longtemps interprété le rôle de Myriam dans la série policière Les Cordier, juge et flic, s'est éteinte à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où elle était prise en charge depuis plusieurs semaines. Souffrant, entre autres, de problèmes cardiaques, elle était en attente d'un greffon de coeur qui lui avait été implanté. La greffe n'a malheureusement pas fonctionné malgré la niaque dont Charlotte a fait preuve toute sa vie. A 53 ans, elle avait toute une vie devant elle. La seconde. Elle n'aura pas eu le temps de la vivre.

C'est dans Rouge baiser, film dans lequel elle donnait la réplique à Lambert Wilson que Charlotte Valandrey a débuté sa carrière de comédienne sur grand écran. D'autres ont suivi mais c'est finalement à la télévision que la comédienne brille le plus. Les Cordier pendant onze ans, Demain nous appartient durant plus de deux ans sans oublier ses apparitions dans Nestor Burma, Napoléon, Père et Maire ou encore Léo Mattéï. Mais jouer la comédie n'était pas son unique talent. La chanson également.

Charlotte Valandrey avait sorti un premier album en 2021 baptisé A tout à l'heure. Un opus qu'elle a défendu bec et ongle, jusqu'à financer l'enregistrement, la fabrication des CD, la promotion et le marketing. Après un tel challenge, la battante envisageait d'en sortir un deuxième : "Il y a deux mois, elle m'a appelé pour qu'on écrive ensemble une pièce de théâtre, même si je ne l'avais jamais fait. Elle me demandait de lui écrire de nouvelles chansons, elle voulait faire un nouvel album" a indiqué son ami et compositeur Frédéric Zeitoun au Parisien. Projet que le temps ne lui a pas laissé réaliser.

Proche de ses fans, Charlotte Valandrey leur donnait des nouvelles sur les réseaux sociaux. Sur Instagram il y a quelques jours, elle révélait notamment être en attente d'un greffon, qu'elle avait hâte de voir arriver. Finalement, le résultat n'aura pas été celui escompté. Charlotte Valandrey est morte à 53 ans, laissant derrière sa fille de 22 ans, Tara. Les obsèques de la comédienne auront lieu dans l'intimité à à Pléneuf-Val André dans les Côtes d'Armor qui ont bercé son enfance.