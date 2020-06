Chiara Mastroianni, Zahia Dehar, Amira Casar... Trophées et minijupe à Cabourg

Après plusieurs mois de pause forcée, le cinéma français reprend vie. Le 29 juin 2020, réalisateurs, producteurs, scénaristes et comédiens se sont donné rendez-vous en Normandie, pour la 34e édition du Festival du film de Cabourg et ses journées romantiques. Un événement qui a pu se dérouler presque normalement, avec tapis rouge et remise de prix.

Non loin du bord de mer, plusieurs actrices ont enfilé leur tenue de soirée pour ce retour sous les projecteurs. Tout sourire, Chiara Mastroianni a fait une arrivée remarquée au côté du réalisateur Christophe Honoré. Élégante dans sa tenue signée Celine, la comédienne de 48 ans n'a pas fait le déplacement pour rien puisqu'elle est repartie lundi avec le prix de la meilleure actrice pour sa performance dans le film Chambre 212. La fille de Catherine Deneuve et Marcello Mastroianni a notamment célébré cette victoire avec Lambert Wilson, quant à lui récompensé du Swann d'Or du meilleur acteur pour son rôle dans De Gaulle.

Autre lauréate du jour, Zahia Dehar s'est vu remettre le prix du premier rendez-vous féminin pour ses débuts dans le film Une fille facile, réalisé par Rebecca Zlotowski. En minijupe Jacquemus (avec un mini-sac à main de la même marque), la Franco-Algérienne de 28 ans s'est volontiers prêtée à la séance de pose devant les photographes. Non loin de là, Nicolas Bedos et Doria Tillier ont affiché leur jolie complicité, le sourire retrouvé après la disparition de Guy Bedos il y a un maintenant un mois. Plus tard dans la soirée, le duo a fêté le prix du meilleur réalisateur remis à Nicolas Bedos pour le film La Belle Époque.

Amira Casar, Deborah François, mais également Noémie Merlant, Raphaël Personnaz et Joséphine Draï ont eux aussi défilé devant les quelques curieux réunis le long du tapis rouge.