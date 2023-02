Chloé, Jordan, Cora... Karim Benzema gentleman avec les trois femmes de sa vie ? Ces photos qui font vivement réagir

Loin d'avoir une réputation de gentlemen ou d'hommes romantiques (ni même fidèles) en amour, les footballeurs peuvent pourtant parfois surprendre leurs chéries avec de jolies attentions. Le 14 février 2023,Karim Benzema a d'ailleurs étonné non pas qu'une femme mais trois femmes, à savoir Jordan Ozuna, sa partenaire actuelle, Cora Gauthier, la mère de son fils Ibrahim (né le 14 mai 2017) et Chloé Launey, la mère de sa fille Mélia (née le 3 février 2014). Sur Instagram, les trois femmes ont partagé l'énorme bouquet de roses rouges (couleur de l'amour et de la passion par excellence), qui pourrait bien leur avoir été offert par le footballeur. En effet, repéré par de nombreux internautes, un détail qui peut avoir toute son importance, sur les trois photos partagées par les jeunes femme, exactement le même bouquet.

Quel homme

Sur Twitter, de nombreux internautes ont réagi à ce geste supposé romantique du footballeur qui a été vu soit comme un acte très honorable mais aussi pour d'autres, totalement malsain. "Quel homme", "Immense geste de sa part, merci de le souligner", "Si ça avait fait à la fête des mères, ça aurait "classe" dans le sens où ça serait une façon de leur dire qu'il est content que ce soit la maman de ses enfants. Là ça fait vraiment le mec qui a 3 femmes lol.", "Je serais sa copine je serais énervée", "Ça me choque pas ... ces femmes lui ont fait des enfants ... mais par contre c est les mêmes bouquets ça ça craint", "Quel homme ? Ça serait une femme on aurait eu le droit à des commentaires "ouais mais elle a eu 2 gosses avec deux mecs différents et maintenant un autre blabla". Et là, on dit "quel homme"? C'te blague... Quel déchet ouais" peut-on ainsi lire sur les réseaux sociaux.