Chloé Mortaud maman : baby blues, ventre de femme enceinte... sa dure réalité dévoilée

Le 24 mars 2022 est une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire de Chloé Mortaud et son mari David Dean Neiger. Ce jour-là, leur petite fille Maeva est née. Mais Miss France 2009 n'a pas vraiment pu profiter à 100% de son bébé comme elle l'a confié en story Instagram, ce jeudi 31 mars 2022.

Chloé Mortaud est la cofondatrice des marques de beauté Ouity natural care et Mademoiselle Provence. Si travailler à son compte peut avoir des avantages, cela ne permet malheureusement pas de bénéficier d'un congé maternité comme l'a fait savoir la jeune femme de 32 ans, qui est aussi l'heure maman de Matis (9 ans et né de sa relation passée avec le pilote automobile Romain Thievin). En légende d'une photo de son ordinateur allumé sur l'un de ses projets, elle a écrit : "Pas de congé mat' quand tu es entrepreneure. On ne lâche rien (honnêtement ce n'est pas facile. Mais j'ai une super associée et une équipe du tonnerre)."

Chloé Mortaud s'est ensuite filmée afin de montrer sa mine fatiguée. "Et derrière l'écran bah hello. Fatiguée, j'ai toujours mon ventre de femme enceinte, des points de suture, montée de lait, baby blues... Bref, le visage de la maternité", a-t-elle commenté. Malgré tout, la belle brune est comblée grâce à Maeva. Elle a dévoilé une vidéo sur laquelle on peut voir ses petites jambes, alors qu'elle est lovée dans les bras de sa maman.

C'est le 27 mars dernier que Chloé Mortaud a annoncé la naissance de sa fille. Pour ce faire, elle a posté une adorable photo en noir et blanc sur laquelle on peut apercevoir une petite partie du visage de son bébé et sa main tenant l'une de celles de sa maman. "24 Mars 2022 à 20h09. Bonjour Maeva. Une longue attente pour un pur bonheur! Nous sommes comblés que tu complètes notre petite famille. Nous allons profiter de ces premiers instants... Je reviens vers vous plus tard ! Je vous embrasse", écrivait-elle.