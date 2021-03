Christian Quesada : Son ex-femme l'a dénoncé après une horrible découverte, il a été condamné en 2009

Le 30 mars 2021, RMC Story a diffusé le documentaire La Face cachée de Christian Quesada. Les téléspectateurs ont ainsi découvert de nouvelles révélations sur l'ancien champion des 12 Coups de midi (TF1). La réalisateur Guillaume Genton a mis la main sur le dossier judiciaire et a fait la lumière sur toute cette sordide affaire.

En avril 2020, Christian Quesada a été condamné à trois ans de prison ferme pour corruption de mineures et détention et diffusion d'images pédopornographiques. Mais grâce au jeu des remises de peine, l'homme de 56 ans est sorti plus tôt que prévu. Il est donc de retour sous le feu des projecteurs pour les actes horribles dont on l'accuse et pour lesquels il a été condamné. Mais ce n'est pas la première fois que l'ex-candidat de TF1 avait des problèmes avec la justice.

En 2003, il avait été condamné à Nanterre à deux mois de prison avec sursis pour exhibition sexuelle et en 2009, condamné à dix mois de prison avec sursis à Créteil pour corruption de mineur de plus de 15 ans et détention d'images pédopornographiques. On ne le savait pas, mais c'est son ancienne épouse Emilie qui a alerté les forces de l'ordre concernant sa deuxième condamnation. En 2008 la maman de ses deux garçons, qui ignorait tout de son passé judiciaire, a fait une découverte choquante dans l'ordinateur de Christian Quesada. "Elle découvre un profil qu'a créé Christian Quesada où il se fait passer pour une jeune fille de 15 ans et converse avec d'autres jeunes filles et leur demande d'envoyer des photos d'elles nues", a révélé le spécialiste judiciaire Dominique Rizet.

Très vite, Emilie a prévenu la plateforme de signalement des pédophiles. Christian Quesada a donc été interrogé et, aux enquêteurs, il a donné une excuse complètement folle. Il a expliqué qu'il n'avait pas eu d'enfance et qu'il souhaitait rattraper le temps perdu. Cela n'a bien entendu pas convaincu, il a donc été condamné à dix moins de prison avec sursis.

Lors de la diffusion du documentaire, les téléspectateurs ont également découvert les recherches Google sordides de Christian Quesada ou des extraits de la plainte de Clarisse qui avait 17 ans à l'époque. C'est avec sa plainte que la dernière affaire a débuté.