Christina Milian face à un deuil "terrible à vivre" : la femme de M. Pokora a perdu 2 amis en 10 jours

Bouleversée, elle avait révélé la mort de cet ami en dévoilant plusieurs clichés du jeune homme. "J'ai reçu les nouvelles les plus dévastatrices et cela a littéralement brisé mon coeur en mille morceaux. Je suis sous le choc et incrédule. Mon cher AJ... Tu vas me manquer. Le fait que je ne serai pas en mesure de voir ton beau sourire ou de sentir ton aura d'énergie positive dans une pièce me brise le coeur", avait-elle écrit ajoutant qu'elle garderait "un souvenir impérissable" de lui. La chanteuse n'avait pas non plus dévoilé les causes de la mort de son ami.

Des moments douloureux pour la belle brune qui peut néanmoins trouver du réconfort auprès de son époux M. Pokora et de ses enfants. Maman de Violet (12 ans, fruit de son amour avec le rappeur The Dream), l'interprète du titre When You Look At Me a eu le plaisir d'admirer récemment les premiers pas de son cadet Kenna à seulement 11 mois. Des images que la femme de M. Pokora avait immortalisées et partagées sur Instagram.

Amoureuse de M.Pokora depuis l'été 2017, Christina Milian a eu deux fils avec le chanteur : Isaiah né le 20 janvier 2020 et Kenna. Ils s'étaient mariés à la fin de l'année 2020 à Paris.