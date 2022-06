Christina Milian : La femme de M. Pokora présente sa charmante soeur Danielle, très enceinte !

Danielle a toujours eu la chance d'être bien entourée par sa famille, dans les bons comme dans les mauvais moments. On se souvient notamment de la malheureuse année 2015 de la jeune femme (36 ans aujourd'hui) qui l'avait vu perdre son nourrisson, Richie décédé quelques heures après sa naissance d'un omphalocele. Le soutien sans faille de ses proches lui aura permis, aujourd'hui, de se relever de cette épreuve pour embrasser la joie d'être maman un nouvelle fois (elle a déjà deux enfants, Daniel, 15 ans et Naomi, 8 ans). Christina a, quant à elle, trois enfants : Violet (12 ans), avec le producteur The-Dream, et Isaiah (2 ans) et Kenna (1 ans), avec M. Pokora.