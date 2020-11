Christophe Beaugrand, son bébé couvert de boutons : "Notre petit héros est un dur"

Avant d'être touché par cette maladie souvent bénigne, Valentin se portait à merveille, toujours chouchouté par ses deux parents. Le petit garçon né par GPA aux États-Unis est toutefois la victime de drôles de maladresses de leur part, plus particulièrement de Ghislain. Il y a encore quelques jours, ce dernier était même moqué par son mari après une balade. Sur Instagram, Christophe Beaugrand postait une photo de Valentin, en train de pousser sa propre poussette. Il avait un look plutôt original.

En effet, le bambin portait des chaussures différentes à chaque pied, une jaune et bleue à gauche et une orange et noire à droite. "Voilà ce que c'est que laisser un papa daltonien habiller son fils sans vérifier ! Je te pardonne, ça lui donne un côté Punky Brewster que j'adore (les vrais savent)", s'est amusé l'animateur. Le style de Valentin avait en tout cas fait l'unanimité auprès de ses abonnés. Mélanie Dedigama ou encore Agustin Galiana ont notamment validé son allure !