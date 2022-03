Clara Luciani copine avec Rihanna et ASAP Rocky ? Sa photo très drôle et inattendue avec le couple

Pleine d'autodérision, Clara Luciani s'est donc moquée d'elle-même : "24 heures à Milan : juste le temps qu'il fallait pour photobomber Rihanna et ASAP Rocky avec ma tête de Gremlins et manger beaucoup de pâtes". Autant dire que le post a fait exploser de rire toute la communauté de l'interprète de La Grenade : "Excellent ce photobomb, bien joué", "Meilleur photobomb 2022", "La tête est magique", "T'es incroyable", "Rihanna ne sait pas qui elle a en face d'elle". Les fans ne croient pas si bien dire.

Si sa carrière a mis du temps à démarrer - à tel point qu'elle a failli tout abandonner -, Clara Luciani a eu raison de se battre et d'aller au bout de son rêve. Aux dernières Victoires de la musique, c'est avec deux récompenses que la chanteuse est repartie chez elle. Clara Luciani a été sacrée Artiste féminine de l'année et récompensée pour son album Coeur.

Une consécration qui ne l'a pas laissée indifférente : "J'ai mis 48h à m'en remettre mais pour ceux qui n'auraient pas regardé la télévision vendredi soir j'ai eu la joie de ramener deux coupes à la maison. J'ai recréé sur scène ce qui m'avait le plus manqué ces deux dernières années : une fête avec tous mes amis chéris qui ont eu l'audace de me suivre dans cette idée folle et de venir danser avec moi devant des millions de spectateurs : merci la famille ! Merci à vous tous pour votre soutien si précieux, vos votes, votre amour..." Rihanna n'aurait qu'une seule chose à dire : Please don't stop the music !