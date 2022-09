Claude François a reconnu, par vengeance, la fille d'un autre chanteur célèbre... Il n'en était pas le père !

Avec l'épisode Le Temps des amours qui devait être diffusé ce vendredi 9 septembre sur France 3 (il a été déprogrammé pour laisser place à Un jour, une histoire - The Queen ) dans le cadre de la collection Archives secrètes, les vies sentimentales méconnues des stars sont décortiquées. Et à travers elles, des relations conflictuelles sont mises en lumière, comme celle de Claude François avec un autre célèbre chanteur. Laurent Delahousse, producteur, prête sa voix à ce documentaire qui dévoile une nouvelle facette complexe de Cloclo.

Homme à succès doublé d'un jaloux maladif et possessif, Claude François n'avait pas une très belle réputation sentimentale. Dès sa jeunesse alors qu'il est batteur, son caractère difficile est visible avec sa relation avec sa femme Janet Woollacott. En découvrant que son épouse s'attache à un chanteur déjà star nommé Gilbert Bécaud, son sang ne fait qu'un tour. Télé-Loisirs s'est penché sur cette histoire...

Sa colère contre Gibert Bécaud n'est pas que sentimentale puisque Claude François jalouse aussi le succès de l'interprète de Nathalie. En 1965, le succès a enfin souri à la future légende et il se délecte de la rupture de Janet avec son rival. Compétitif au plus haut point, il souhaite toutefois assouvir son désir de vengeance qui ne semble pas rassasié. Si le couple qu'il a formé avec la belle Janet, son grand amour, est du passé, Cloclo est toujours lié légalement à son ex. Il se rapproche de celle qui enceinte de Gilbert Bécaud - toujours marié à Monique Nicolas - et qui a poursuivi sa grossesse à Londres, en toute discrétion. C'est alors que Claude François décide de reconnaître à la mairie l'enfant après l'accouchement. "Il a profité de ce flou artistique pour me reconnaître avant papa. J'ai porté son nom pendant six ans : j'avais sur mon passeport la mention 'Jennifer François'. C'était une petite revanche pour lui !", confie la fille longtemps secrète de Gilbert Bécaud.

Mais d'après nos informations, Claude François n'a jamais été à la mairie déclarer Jennifer (sinon Gilbert Bécaud n'aurait jamais pu la reconnaître !), c'est simplement que Claude François et Janet n'étaient pas divorcés ( ils ne le seront que le 13 mars 1967) et que Jennifer s'est appelé François le nom de famille de sa mère encore à cette époque. C'est quand Gilbert Bécaud a été divorcé de son côté qu'il a pu reconnaitre sa fille.

De quoi en vouloir à Claude François mais pas vraiment pour Jennifer. "Je le comprends très bien, honnêtement. Il a toujours dit à papa qu'il lui avait volé sa femme et qu'il ne l'aimait pas. On était sur un petit combat de coqs", confie la principale intéressée. Sa mère Janet devait faire face à une rupture amoureuse, un petit bébé et un ex possessif et manipulateur. Heureusement, elle a su rebondir, comme le raconte sa fille : "Elle s'est vite reprise et j'ai adopté le nom de ma mère, tout simplement." Au final, le séducteur Gilbert Bécaud, père de six enfants au total, a reconnu Jennifer comme sa fille quand elle avait 25 ans. Il est décédé en 2001.

