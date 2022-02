Claude Lelouch : Ce petit "tacle" envoyé à sa femme Valérie Perrin !

"Je ne veux pas louper le début de la séance !" Pour Claude Lelouch, toutes les journées sont un film... et pas question pour lui d'en laisser passer la moindre minute. En interview pour le Journal du Dimanche (édition du 27 février 2022), le réalisateur âgé de 84 ans, qui vit entre Paris et à côté de Deauville, ,à Villerville, où il possède un manoir, explique qu'il dort assez peu. "J'ouvre un oeil entre 5 et 6 heures en été, entre 6 et 7 heures en hiver".

Un rythme de sommeil bien à lui ! "Je n'ai besoin que de cinq ou six heures par nuit, mais je multiplie les siestes de quinze minutes", raconte-t-il, ce qui lui permet d'optimiser ses journées et notamment ses week-ends, pendant lesquels ses petits enfants et sa femme, Valérie Perrin, sont avec lui à au manoir.. Et il semblerait que ces derniers n'aient pas vraiment le même rythme que lui ! En effet, il profite de l'interview pour glisser un léger tacle à celle qui partage sa vie depuis plus de quinze ans. "Mes enfants et mes petits enfants, qui me rejoignent souvent en Normandie pour le week-end, dorment beaucoup... Je vois tout ce qu'ils manquent ! Ma femme aussi d'ailleurs". Il faut dire que Claude Lelouch a une très grande famille !

Le réalisateur, marié plusieurs fois, a sept enfants de cinq femmes différentes, dont les prénoms commencent tous par la lettre S : Simon, Sarah, Salomé (élevée par Pierre Arditi ) Shaya, Sabaya, Sachka et Stella ont entre 53 et 24 ans et certains ont suivi leur père dans la voie de la comédie. D'autres, pas du tout : son fils Sachka est éleveur de poulets !

Mais même s'il doit les laisser dormir plus souvent que lui, Claude Lelouch est très attaché à cet esprit de tribu, lui qui aime également faire des films choraux, avec de nombreux personnages. Son dernier long-métrage, dans cet esprit, est sorti en 2021 mais il est déjà en train de préparer le futur : L'Amour, c'est mieux que la vie verra arriver deux suites, tournées dans quelques mois et qui sortiront en 2023.

"Je conçois cette trilogie comme un album de famille, a-t-il confié au JDD. Il y aura les acteurs survivants avec lesquels j'ai collaboré au cours de ma carrière, Sophie Tapie va remplacer son père et j'ai invité Jean Dujardin pour l'épilogue". Avec Claude Lelouch, on en revient toujours à la famille !