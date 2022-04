Claudia Cardinale enceinte à 17 ans après un viol : l'identité de son fils gardée secrète pendant des années

Ce soir sur Arte sera diffusé le long-métrage, Un balcon sur la mer en prime time. L'occasion pour le téléspectateur de redécouvrir le film et son casting prestigieux avec Jean Dujardin , Marie-Josée Croze et Sandrine Kiberlain. Une oeuvre de Nicole Garcia qui met en scène l'histoire de Marc, un agent immobilier du sud de la France qui va faire une rencontre envoutante, celle d'une femme qu'il pense être Cathy, l'amour perdu de ses 12 ans en pleine guerre d'Algérie. Les téléspectateurs pourront également retrouver la légende des années 1960 Claudia Cardinale.

Cette dernière, qui a tourné pour les plus grands, avait défrayé la chronique en 2017 en révélant au Monde, l'histoire tragique de la naissance de son fils, à la suite d'un viol, alors qu'elle avait 17 ans. Une étape qui, aussi douloureuse soit elle, a forgé sa carrière de légende. "Je ne serais pas arrivée là si la naissance de mon petit garçon, à la suite d'un viol, ne m'avait poussée à m'engager dans le cinéma pour gagner ma vie et être indépendante. C'est pour lui que je l'ai fait. Pour Patrick [son fils], ce bébé que j'ai voulu garder malgré les circonstances et l'énorme scandale que pouvait susciter alors une naissance hors mariage" avoue-t-elle à l'époque.

Une naissance que la jeune femme de l'époque, doit garder secrète pour le bien de sa carrière. Elle expliquait alors que c'était son producteur de l'époque qui l'a aidé à cacher cette grossesse d'une manière insolite. "J'ai tourné enceinte, personne ne s'en rendait compte, car la taille des vêtements, alors, était située juste sous la poitrine, se souvient-elle. On a organisé discrètement mon accouchement à Londres. Et c'est ainsi que le bébé a été nommé Patrick. Parce qu'on l'a baptisé à la St Patrick's Catholic Church. Le même producteur a eu l'idée de raconter que le bébé était mon petit frère. Et j'ai été contrainte à assumer ce mensonge pour éviter le scandale et protéger ma carrière."

Un balcon sur la mer, 20h55 sur Arte