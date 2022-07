Coeur de Pirate partage l'adorable visage d'Arlo, son bébé de 6 mois, vidéo craquante

À 32 ans, Coeur de Pirate alias Béatrice Martin est une mère de famille comblée. Déjà maman d'une fille Romy, née en septembre 2012 et issue de sa relation avec son ex-mari, le tatoueur Alex Peyrat (qu'elle a épousé en juillet 2012), Coeur de Pirate a donné naissance à un petit garçon Arlo Flynn né le 16 janvier 2022. C'est le fruit de son couple avec Marc Flynn (son compagnon depuis 2020).

Coeur de Pirate avait annoncé la naissance de son fils sur un post Instagram où elle avait écrit : "Arlo Flynn 16-01-22". Depuis, sur ce réseau social, la chanteuse de 32 ans n'hésite pas à partager ses instants précieux avec son fils et son compagnon Marc à ses abonnés. Comme ce samedi 16 juillet 2022 où elle a posté une vidéo très craquante d'elle-même et son fils Arlo désormais âgé de six mois. On aperçoit le petit de face et visiblement de très bonne humeur. Son large sourire et son petit fou-rire en disent long ! De plus, le petit semble à l'aise avec les story Instagram.

Coeur de Pirate toujours avec son fils Arlo, même en tournée

Pour rappel, c'était aussi sur le réseau social que Coeur de Pirate avait annoncé sa grossesse en août 2021. Le 8 janvier dernier, alors au terme de sa grossesse, la chanteuse avait livré un message touchant à ses abonnés : "Les derniers instants de moi partageant mon corps avec quelqu'un d'autre. Je me sens privilégiée d'avoir pu le faire, car je sais beaucoup de gens luttent de manières différentes pour ça. Ce furent beaucoup de découvertes de soi et de croissance à une époque où tout est incertain."

Si Coeur de Pirate a connu une période de dépression post-partum en raison notamment de sa perte de cheveux après son accouchement, elle semble repartir du bon pied car elle se produit au Casino de Beaulieu-Sur-Mer (Alpes-Maritimes) ce dimanche 17 juillet. Même le petit Arlo - qui accompagne déjà sa maman dans ses tournées - est du voyage ! Eh oui, pas question pour la chanteuse de 32 ans de faire des tournées loin de son petit bout d'chou !