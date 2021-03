Colin Farrell : Son fils James est atteint d'une grave maladie génétique

Papa de deux enfants, Colin Farrell a vu son monde basculer lorsqu'il a appris que son fils aîné James Pádraig Farrell (né en septembre 2003 de sa relation avec le mannequin Kim Bordenave) était atteint d'une maladie génétique très rare : le syndrome d'Angelman.

En 2017, l'acteur de 44 ans dévoilait au magazine People avoir noué une relation incroyablement enrichissante avec son fils. "C'est un garçon extraordinaire. (...) Voir son enfant faire ses premiers pas est un moment marquant pour tous les parents. Mais quand on vous a prévenu qu'il y avait une possibilité que votre enfant ne marche jamais, ces premiers pas prennent une toute autre dimension." confiait-il avec émotion.

J'adore tout simplement ce petit homme

Selon lui, James l'a même sauvé de ses anciennes addictions. Parti en cure de désintoxication en 2005, l'acteur avait souhaité retrouver la santé pour prendre soin de son fils qui souffre de troubles du développement, du sommeil et de crises d'épilepsie. "Il travaille très dur dans la vie et est une source constante d'inspiration pour moi. J'adore tout simplement ce petit homme" révélait l'acteur du film Alexandre au Daily Mail.

Invité dans un gala pour la recherche sur le syndrome d'Angelman à Chicago organisé par la FAST (la Fondation pour la thérapeutique du syndrome d'Angelman), l'acteur avait souhaité donner des conseils aux parents ayant un enfant souffrant d'une maladie génétique. "Les luttes d'un enfant ayant des besoins spéciaux peuvent être si brutales qu'elles peuvent déchirer le tissu même de votre coeur, mais l'amour partagé et la force pure et l'héroïsme observés sont l'aiguille et le fil qui réparent toutes les larmes. (...) Je voudrais dire humblement aux parents d'un enfant ayant reçu récemment un diagnostic de trouble quelconque que, même s'ils vivent la mort d'un rêve, celui d'avoir un enfant en bonne santé, il y a un millier de rêves et d'étapes qui doivent encore se révéler..."

Pour rappel, Colin est également père d'Henry Tadeusz Farrell, né en 2009 de sa relation avec Alicja Bachleda-Curuś.