Comic Con : Invités, dates, programme... Tout sur l'événement pop culture

Le Comic Con de Paris ouvrira ses portes du 25 au 27 octobre 2019. Les amoureux de la pop culture se retrouveront au sein de la Grande Halle de la Villette, où ils pourront retrouver quelques acteurs centraux de l'univers des comics, du cinéma et des séries. Cette année, côté invités, les Avengers sont particulièrement mis à l'honneur.

Karent Gillian, Leïla Bekhti, Benoît Poelvoorde...

Karen Gillian, célèbre Nebula dans Avengers (qu'on a aussi vue dans Doctor Who), sera présente, tout comme Ross Marquand ou encore Des rencontres exclusives avec, célèbre Nebula dans Avengers (qu'on a aussi vue dans Doctor Who), sera présente, tout comme Ross Marquand ou encore Callan Mulvey . L'actrice de la série Suits Amy Acker sera de la partie, tout comme Gustaf Skarsgård (Vikings, Westworld). Le directeur de création des studios Marvel, Ryan Meinerding, sera également présent pour l'événement. Tous participeront à des séances photo, des dédicaces et des conférences sur leurs carrières.

Côté Français, l'équipe du film Comment je suis devenu super-héros viendra présenter les premières images du film, soit Pio Marmaï, Vimala Pons, Benoît Poelvoorde, Leïla Bekhti, Swann Arlaud et le réalisateur Douglas Attal. De plus, la superstar française des comics, Olivier Coipel, animera une masterclass.

Les festivaliers ont également rendez-vous avec certains grands noms des comics, comme Roy Thomas, qui a succédé à Stan Lee, Jim Starlin, le créateur de la Saga de l'Infini, Chris Claremont, scénariste sur la saga X-Men ou encore Jorje Jimenez, de la maison DC. Plus de 200 invités sont attendus lors de l'événement.

Animations

Deux anniversaires seront à fêter cette année, notamment les 80 ans de Batman avec la présence des principaux illustrateurs des comics, mais aussi les 80 ans de Marvel. Des conférences et masterclass seront organisées à cette occasion. Le cosplay sera comme toujours mis à l'honneur avec la finale du championnat français de Cosplay. Week-end d'Halloween oblige, un photocall du Manoir de Paris sera mis à disposition des festivaliers. L'antre de Rick et Morty sera également ouvert au public. Pour la première fois, un endroit dédié aux tatouages permettra aux inconditionnels d'encrer à jamais leur passage au Comic Con.

Prix des billets

Des places sont toujours en ventes sur la billetterie officielle. Comptez 17 euros pour un pass étudiant et 19 euros pour un pass 1 jour (uniquement valable pour le vendredi et le dimanche). Il faudra débourser 22 euros pour venir le samedi, 34 euros pour deux jours et 49 euros pour l'ensemble du Comic Con.