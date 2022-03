Constance Labbé : Elle a failli être en couple avec son frère Guillaume dans une série !

Les aventures de Balthazar, c'est reparti ! Pour cette saison 4 diffusée dès ce 10 mars sur TF1, le réalisateur Franck Brett est toujours entouré de Tomer Sisley, le héros du programme, mais a aussi fait appel à Constance Labbé pour lui donner la réplique depuis le départ d'Hélène de Fougerolles. A 33 ans, la jeune femme a déjà un sacré CV. Si elle a fait plusieurs apparitions au cinéma, elle est surtout l'une des stars de la télévision française, à l'image de son frère, Guillaume Labbé. Ce dernier, vu notamment dans Plan Coeur, Je te promets ou encore L'école de la vie, ne l'a pourtant jamais croisée sur les tournages. En partager un aurait pourtant pu leur arriver : "Sauf qu'on devait jouer un couple. Les directeurs de casting n'avaient pas fait le lien, précise Constance Labbé au Parisien ce jeudi 10 mars. On s'était dit qu'on allait trancher au chifoumi". Le jeu aura décidé pour eux mais pas certains que le frère et la soeur aient accepté de mimer des amoureux si le destin l'avait décidé pour eux.

En attendant de jouer tout sauf la compagne de son frère dans une prochaine fiction, Constance Labbé sera Camille Costes dans Balthazar, nouvelle partenaire de Tomer Sisley qui va donner au héros policier un peu de fil à retordre. Ce nouveau rôle a mis "une petite pression" à Constance Labbé puisqu'elle a pris la place du personnage qu'interprétait Hélène de Fougerolles : "Le personnage est tellement différent que c'est incomparable, poursuit l'actrice. Et puis, tout s'est fait rapidement donc j'ai juste bossé en me disant 'on verra'".

Soutien de taille dans la vie artistique de sa soeur, Guillaume Leeb n'est pas le seul à tirer Constance vers le haut. Depuis 2020, l'actrice est en couple avec Tom Leeb, fils de Michel Leeb. Musicien, humoriste et acteur, l'artiste n'a que rarement évoqué celle qui partage sa vie lors d'interviews : "Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans ma vie. Je vais lui écrire un texto pour savoir si l'on est ensemble parce que ce n'est pas clair" déclarait-il à l'époque sans dévoiler le nom de l'heureuse élue potentielle. Tom Leeb n'a en tout cas pas eu besoin de clarifier la situation avec son public, sa soeur Elsa l'a fait pour lui. Sur Instagram l'été suivant, elle dévoilait en story une photo de son frère sur la plage, main dans la main avec Constance Labbé. Depuis, le couple ne s'est plus quitté.