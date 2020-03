Coronavirus, Agathe Auproux inquiète: "Mon système immunitaire n'est pas au max"

Le coronavirus crée plus que jamais de la tension dans le monde entier. En France, le président Emmanuel Macron s'est aligné avec nos voisins européens quant aux mesures à prendre, il a ainsi préconisé le confinement pour une durée indéterminée. Des mesures que certains Français ont encore beaucoup de mal à appliquer. La raison ? Leur maigre conscience du risque en continuant de flâner dans les rues.

Alors que le médecin Michel Cymes a déjà fustigé le comportement de ces "irresponsables", Agathe Auproux n'était pas en reste. Dimanche 15 mars 2020, l'ancienne chroniqueuse de Touche pas à mon poste s'est emparée de son compte Instagram, cherchant, à son tour, à éveiller les consciences. "Venez on lit, on regarde des films, on écoute de la musique. Chez soi. La distanciation sociale est le meilleur moyen de lutter contre le virus (si si je vous jure, plus efficace que vos masques éclatés)", a-t-elle rappelé. Mais pour Agathe Auproux, difficile de ne pas juger ceux qui ne respectent pas les règles. "J'essaie de ne pas lever les yeux au ciel quand je vois vos stories dans des restaurants/lieux bondés, en vain", a-t-elle fini par s'agacer. Il faut dire qu'Agathe Auproux est une personne à risque, car elle a eu un cancer en 2019. "Je sors de chimio, donc mon système immunitaire n'est pas encore au max", précise-t-elle, inquiète, avant d'avoir une pensée pour "nos parents, nos grands-parents, toutes les personnes malades sous traitement".

C'est dans cet état d'esprit qu'Agathe Auproux finit même par se dire "outrée" face à la décision de gouvernement de maintenir les élections municipales. "Ce covid-19 est d'abord asymptomatique. Beaucoup l'ont contracté sans même le savoir, sans en présenter aucun signe, et contaminent les personnes qu'ils croisent. Bêtement." La jeune femme invite donc toute sa communauté à ne pas prendre de "risques inutiles".