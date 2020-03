Coronavirus : Une ex-candidate de MasterChef refuse de fermer son restaurant

Impossible d'échapper aux mesures très restrictives imposées par Emmanuel Macron. Lundi soir, le président a repris la parole pour sommer les citoyens français de rester confiner chez eux afin d'éviter la propagation du coronavirus qui sévit à travers le monde entier. Ainsi, il a été décrété que les frontières avec les pays voisins seraient fermées, à l'image des commerces jugés non indispensables dans le pays. Un coup dur pour les nombreux restaurateurs qui craignent la faillite. Mais voilà, si tout le monde a accepté de s'y résoudre, Anne Alassane a quant à elle opté pour la résistance.

La première gagnante de l'émission MasterChef est aux commandes de son propre établissement, baptisé Le Lanaud et situé à Boisseuil, près de Limoges. Contactée par Le Parisien et Populaire du Centre, la jolie brune a indiqué vouloir continuer de travailler le plus longtemps possible, quitte à mettre en danger sa sécurité et celle de ses employés à risque. "Ce n'est pas une provocation. Je ne suis pas irresponsable. Je trouve cela injuste ! Pourquoi les tabacs, les concessionnaires automobiles, les supérettes ou les kebabs sont-ils ouverts ?", s'est-elle agacée. Et de poursuivre avec inquiétude : "Comment je vais faire pour mes employés ? J'en ai huit et l'activité fait vivre 20 personnes ! J'ai 60 000 euros de charges fixes !" Des doutes compris par Emmanuel Macron qui a pourtant assuré lors de son allocution qu'aucune entreprise "quelle que soit sa taille, ne sera[it] livrée au risque de faillite." Mais Anne Alassane ne se résigne pas : "En quoi est-ce plus dangereux de venir chez moi que d'aller au tabac du coin ?"

Ainsi, sur la page Facebook officielle de son restaurant, celle qui a tragiquement perdu deux de ses enfants lors d'un incendie, a indiqué le maintien de ses portes ouvertes. "Le décret est passé ce matin, cependant aucune réponse du gouvernement ! Bref nous allons fermer le restaurant mais cela prendra le temps nécessaire et pas moins. Aujourd'hui nous sommes en train de faire à manger, on servira ce menu à emporter aussi. Merci à tous pour votre soutien", peut-on lire. Une prise de position qui a reçu des réactions très mitigées dans les commentaires...