Crèche People&Baby : Enfant "secoué", "en pleurs, tétanisé", une maman raconte le calvaire de son fils

L'attention médiatique portée sur le drame de l'enfant empoisonné dans une crèche de la structure People&Baby met en lumière d'autres affaires qui se déroulent dans des établissements du groupe. En effet, franceinfo dévoile un cas de soupçons de maltraitance dans une crèche, cette fois dans les Yvelines en Ile-de-France. Une mère a porté plainte le 6 juillet 2022 au commissariat de Mantes-la-Jolie pour "violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours" et pour "faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit". "La sûreté départementale des Yvelines est saisie de l'enquête, selon la procureure de Versailles" qui va entendre tous les protagonistes du dossier, précise le site Internet du média.

C'est l'histoire d'Ignestra Traverso, maman de 39 ans, et de son fils de 2 ans et 4 mois, Ilyan. Elle raconte avoir vu de ses propres yeux une employée de la crèche où son enfant est inscrit le secouer brutalement. Des actes qui sont écrits sur le certificat médical établi par le médecin traitant de famille que franceinfo a pu consulter. Les enquêteurs ont depuis demandé à la mère de famille de consulter les unités médico-judiciaires (UMJ) de Versailles pour constater d'éventuelles séquelles sur le petit. Avant que l'affaire ne soit portée devant la police et la justice, la maman de la victime présumée explique avoir pris contact avec la direction du groupe People&Baby pour "trouver un terrain d'entente" et s'expliquer. Plusieurs tentatives qui sont restées vaines dit-elle. Ce qui l'a pousser à porter plainte.

La situation est devenue problématique au début du mois de juin 2022. "Ça faisait plus d'une semaine qu'il arrivait devant la crèche qu'il hurlait, qu'il ne voulait pas rentrer dans la crèche, confie-t-elle. Il me disait à chaque fois 'dame méchante, dame méchante'." Suivant les conseils de sa pédiatre, elle vient le chercher plus tôt, sans prévenir la structure, afin de pouvoir observer le fonctionnement de l'établissement. Le 10 juin, elle arrive donc une heure plus tôt. "Quand je descends l'escalier pour faire le tour, j'entends 'Ilyan tu arrêtes !' d'une manière très méchante et en hurlant. Donc là je me précipite et là je vois une autre professionnelle les deux mains sur les épaules de mon fils en train de le secouer et mon fils en pleurs, tétanisé."

Conflit privé ou lancement d'alerte ?

Le ton monte entre la maman, l'employée de crèche et la directrice. La police municipale des Mureaux intervient. Deux versions s'opposent : selon la mère du petit, la police lui conseille de porter plainte. Selon les membres de People&Baby, son comportement agressif en présence d'enfants pour la deuxième fois les a obligés à demander à la police d'apaiser la situation.

Depuis, l'enfant a été retiré de la crèche qui l'a traumatisé - il aurait hurlé en passant devant son ex-crèche, même fermée -, il est désormais gardé par sa grand-mère. "La maman a porté plainte également pour 'faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit'. Elle soupçonne la directrice de la crèche d'avoir signé un nouveau contrat à sa place, après la fin de celui signé entre décembre et fin mars", ajoute franceinfo. D'après elle, un signalement à la Protection maternelle et infantile (PMI) pour tous les dysfonctionnements de la crèche et notamment le sous-effectif et turn over constant. Contactée par franceinfo, la PMI n'a pas confirmé ce signalement. Le groupe People&Baby n'a pas réagi, malgré les relances du média.

Après le drame du petit enfant à qui une employée d'un établissement People&Baby à Lyon avait fait boire du Destop, une autre maman avait pris la parole pour dénoncer de la maltraitance dans une crèche, photos à l'appui. Encore en poste dans un établissement People&Baby, une puéricultrice en Seine-Maritime a aussi décidé de parler, pour dénoncer et pour aussi ne pas cautionner ce qui se passe sur son lieu de travail. Si la justice est en train de faire son travail, des actes de négligences sont mis sur la table, ouvrant le débat sur la gestion de la Petite enfance en France, à l'image des problèmes dans le traitement des personnages âgés dans les EHPAD après le scandale Orpéa. La secrétaire d'Etat à l'Enfance, Charlotte Caubel, avait demandé aux départements d'intensifier les contrôles notamment pour les crèches People&Baby.